Sébastien Dossogne, sinds 2015 de CEO van Magotteaux, is de Franstalige Manager van het Jaar. Het bedrijf is weinig bekend, maar niettemin een wereldleider in de optimalisering van maalprocessen voor diverse sectoren.

Sébastien Dossogne reist al anderhalf jaar bijna niet meer. Voor de coronacrisis moest hij gemiddeld twee weken per maand naar het buitenland. Magotteaux, het bedrijf dat hij sinds 2015 leidt, is aanwezig in 27 landen, heeft veertien productielijnen en drie joint ventures - één in Zuid-Afrika en twee in China - voor een markt van meer dan 150 landen. "Het feit dat wij dicht bij onze klanten en onze markten staan, is een voordeel geweest tijdens de crisis", zegt Sébastien Dossogne. "We hebben wel gevolgen ondervonden, maar minder dan andere sectoren."

De onderneming is sinds 2011 in handen van de Chileense familieholding Sigdo Koppers en heeft haar hoofdkantoor en beslissingscentrum in Vaux-sous-Chèvremont, waar ze in 1914 werd opgericht. Het bedrijf produceert hoogtechnologische slijtstukken voor industrieën zoals de mijnbouw, cement, steengroeven en de recyclage van bouwmaterialen en metalen. De groep, die wereldwijd 3.000 mensen tewerkstelt, van wie één op de tien in België aan de slag is, boekte in 2020 een omzet van 650 miljoen dollar.

Andere invalshoek

Na zijn studie burgerlijk ingenieur elektromechanica maakte Dossogne eerst een omweg in de financiële wereld. "Ik wilde mijn kennis van financiën en management perfectioneren", legt hij uit. "Tijdens een stage bij de Generale Bank heb ik veel praktijkervaring opgedaan." Sébastien Dossogne werd vervolgens het hoofd van een analyse- en bedrijfskredietteam.

In 1999 trad hij toe tot een fusie- en overnameteam in Brussel. "Dat was een boeiende baan door de diverse situaties waarmee je te maken krijgt", zegt hij. Na acht jaar in de sector voelde hij de behoefte een ander project aan te nemen. Hij kwam bij Magotteaux terecht, eerst als financieel directeur, werd in 2012 commercieel directeur en in 2015 CEO.

In 2007 was Magotteaux eigendom van een Angelsaksisch investeringsfonds, IK Investment Partners. "De overgang van investeringsbankier naar financieel expert in een industriële groep was een uitdaging. De invalshoek is compleet anders. Als CFO had ik het geluk te kunnen vertrouwen op een goed presterend operationeel team."

Sinds hij CEO is, speelt innovatie een grote rol voor Dossogne. "Innovatie is overal", zegt hij. "We hebben een ideeënbus voor alle werknemers. Zodra een idee twintig likes heeft, wordt een team samengesteld om aan het onderwerp te werken. Wij staan ook meer open voor innovaties van buitenaf. Er zijn talrijke partnerschappen tot stand gebracht tussen Magotteaux en universiteiten en onderzoekcentra."

Sébastien Dossogne stimuleert ook de invoering van een meer participatieve managementstijl. "Ik geloof in samenwerking tussen mensen, zolang we maar een kader vaststellen."

Herindustrialisatie

Magotteaux heeft geen gebrek aan uitdagingen. "We moeten ons voortdurend opnieuw uitvinden om een wereldleider te blijven en de succesrecepten te ontwikkelen die zijn aangepast aan de wereld van vandaag." Een van de thema's die hem bewegen, is de herindustrialisatie. "Die is hier nog mogelijk, als we investeren in de industrie 4.0 en in opleidingen in nieuwe technologieën", zegt de CEO.

