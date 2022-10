De NMBS trekt vanaf februari 2023 de tarieven op, gemiddeld met 8,73 procent. De raad van bestuur van de spoorwegmaatschappij heeft de tarieven vrijdag goedgekeurd.

De NMBS zegt zich genoodzaakt te zien de tarieven aan te passen aan de impact van de stijgende inflatie en de energieprijzen.

De gemiddelde prijsaanpassing voor alle producten - buiten de abonnementen - bedraagt 8,73 procent, in lijn met de gezondheidsindex, klinkt het. Woon-werkabonnementen en schoolabonnementen worden 9,73 procent duurder. Enkele voorbeelden: een 'Senior Ticket' voor 65-plussers zal vanaf februari 7,80 euro kosten (+0,60 euro) en een 'Youth Ticket' tot 26 jaar 7,10 euro (+0,50 euro). Een gewone tienrittenkaart ('Standard Multi') wordt 9 euro duurder tot 93 euro digitaal of 96 euro op papier.

'Met 3.800 treinen per dag is NMBS de grootste elektriciteitsverbruiker van het land. Alleen al volgend jaar stijgt daardoor haar elektriciteitsfactuur met meer dan 200 miljoen euro ten opzichte van dit jaar. Daarnaast is er ook de indexering van de lonen die een grote impact heeft', klinkt het bij de spoorwergmaatschappij.

Met een aantal 'interessante initiatieven' wil de NMBS de trein toch aantrekkelijk houden. Zo belooft de spoorwegmaatschappij regelmatige promoacties, zoals het Duo Ticket van afgelopen zomer, te beginnen tijdens de komende eindejaarpseriode. En begin volgend jaar komt er een 'Flex-abonnement', voor enkele dagen per week. De NMBS werkt ook aan eenvoudigere tariefformules (met bijvoorbeeld andere tarieven in dal- en spitsuren), maar die zijn pas voor in de loop van 2024, zo zei NMBS-CEO Sophie Dutordoir eerder deze week in de Kamercommissie Mobiliteit.

