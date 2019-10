De transportbedrijven die dagelijks met tonnen goederen het Kanaal oversteken, houden hun hart vast voor een brexit zonder akkoord. "We weten nog altijd niet waar we aan toe zijn."

De nieuwe brexit-deadline, 31 oktober, nadert met rasse schreden. Verladers, expediteurs, transporteurs en logistiekedienstenverleners die de goederenstromen tussen het Europese continent en het Verenigd Koninkrijk regelen, maken zich op voor chaotische weken en maanden. "We hebben ons zo goed mogelijk voorbereid", zegt Kim Notman, de eigenaar en CEO van het transportbedrijf Middlegate Europe. Notman, een West-Vlaming met Schotse roots, heeft magazijnen in Luik, Zeebrugge en Hull. Zijn vrachtwagenvloot steekt dagelijks het Kanaal over met goederen. "Al onze IT-systemen zijn aangepast. Ze zijn verbonden met een douaneagent, zodat er geen gegevens manueel hoeven te worden ingevoerd. Manueel is niet haalbaar, daar hebben we de mensen niet voor. Onze klanten moeten alle vrachtinformatie digitaal aanleveren, maar daar knelt het schoentje", ervaart Notman.

