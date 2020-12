Peter Adams, een 44-jarige bankenconsultant van Boston Consulting Group, zal vanaf januari ING België leiden. Hij volgt Erik Van Den Eynden op, die op 1 oktober de bank verliet.

De Gentenaar Peter Adams is een bekende naam en geniet een goede reputatie in de wereld van de bankenadviseurs. Hij bouwde een ruime ervaring op in de Belgische en de internationale financiële sector. Momenteel is hij managing director en senior partner bij Boston Consulting Group (BCG), waar hij de Europese divisie People & Organisation leidt. Daarvoor was Adams managing partner voor BCG in België en Luxemburg.

Volgens ING was hij, sinds hij in 1999 bij BCG aan de slag ging, als consultant betrokken bij enkele van de grootste transformaties in de Europese bankensector. Hij adviseerde zowel banken als verzekeraars op het gebied van hun strategie, hun distributiemodel en hun operationele activiteiten. Het is duidelijk dat de bank rekent op Adams' expertise in digitale transformatie.

ING België zegt in een persbericht dat de bank "haar inspanningen wil opvoeren om de digitalisering, investeringen in mobiel, contact center en platformen voor advies op afstand te versterken". De bank maakte eerder deze week bekend dat ze volgend jaar nog eens 62 van haar 552 kantoren zal sluiten.

In 2016 kondigde ING een ingrijpend digitaliserings- en transformatieplan aan, dat eind volgend jaar afloopt. Record Bank werd geïntegreerd in ING België, er verdwenen 3000 banen en het aantal kantoren werd gehalveerd. Het plan om de IT van de Belgische en de Nederlandse bank te integreren, liep echter zware vertraging op. Dat is een van de eerste zaken die Adams zal moeten aanpakken. De nieuwe CEO wacht voorts de taak om samen met het hoofdkantoor in Amsterdam een nieuw strategisch plan uit te tekenen en uit te voeren.

Adams volgt Erik Van Den Eynden op, die op 1 oktober de bank verliet. Hans De Munck, de CFO van ING België, fungeerde in de tussenperiode als CEO ad interim. De Munck zet vanaf 2 januari zijn activiteiten als CFO van ING België voort.

In een artikel dat eerder dit jaar in Trends verscheen, schetst Peter Adams zijn visie op de transformatie van de banksector: Op zoek naar schaal en relevantie

De Gentenaar Peter Adams is een bekende naam en geniet een goede reputatie in de wereld van de bankenadviseurs. Hij bouwde een ruime ervaring op in de Belgische en de internationale financiële sector. Momenteel is hij managing director en senior partner bij Boston Consulting Group (BCG), waar hij de Europese divisie People & Organisation leidt. Daarvoor was Adams managing partner voor BCG in België en Luxemburg.Volgens ING was hij, sinds hij in 1999 bij BCG aan de slag ging, als consultant betrokken bij enkele van de grootste transformaties in de Europese bankensector. Hij adviseerde zowel banken als verzekeraars op het gebied van hun strategie, hun distributiemodel en hun operationele activiteiten. Het is duidelijk dat de bank rekent op Adams' expertise in digitale transformatie.ING België zegt in een persbericht dat de bank "haar inspanningen wil opvoeren om de digitalisering, investeringen in mobiel, contact center en platformen voor advies op afstand te versterken". De bank maakte eerder deze week bekend dat ze volgend jaar nog eens 62 van haar 552 kantoren zal sluiten.In 2016 kondigde ING een ingrijpend digitaliserings- en transformatieplan aan, dat eind volgend jaar afloopt. Record Bank werd geïntegreerd in ING België, er verdwenen 3000 banen en het aantal kantoren werd gehalveerd. Het plan om de IT van de Belgische en de Nederlandse bank te integreren, liep echter zware vertraging op. Dat is een van de eerste zaken die Adams zal moeten aanpakken. De nieuwe CEO wacht voorts de taak om samen met het hoofdkantoor in Amsterdam een nieuw strategisch plan uit te tekenen en uit te voeren.Adams volgt Erik Van Den Eynden op, die op 1 oktober de bank verliet. Hans De Munck, de CFO van ING België, fungeerde in de tussenperiode als CEO ad interim. De Munck zet vanaf 2 januari zijn activiteiten als CFO van ING België voort.