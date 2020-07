Wouter Torfs, de topman van Schoenen Torfs, is niet van plan om na de faillissementsaanvraag van Brantano delen van die keten te proberen overnemen. Gesprekken de voorbije dagen leverden ook al niets op, bevestigt hij.

De familie Torfs zit in het kapitaal van modebedrijf FNG sinds de overname van Brantano in 2016. Er werd nog onderzocht of Torfs en een aantal andere partijen, op initiatief van FNG-oprichter Dieter Penninckx, een plan konden smeden om het bedrijf nog te redden, bevestigt Torfs. Dat mislukte echter.

De vakbond ACV Puls verwijt Dieter Penninckx, de oprichter van FNG, een te riskante bedrijfsvoering. Torfs is het daarmee eens. 'Maar achteraf is het gemakkelijk om wijs te zijn. Er zijn zware risico's genomen, zeker met de overname van Ellos (een Zweeds bedrijf, red.) terwijl vorige overnames nog niet helemaal verteerd waren. Dat was achteraf gezien te veel, maar dan kwam de coronacrisis ook nog. Dat is de dodelijke klap geweest.'

Bij de overname vier jaar geleden leken synergieën tussen Brantano en Schoenen Torfs in de maak. 'Maar dat is uiteindelijk geen realiteit geworden, en Brantano is een concurrent van Torfs geworden', zegt Torfs. 'Het aandeel dat we hadden, werd omgezet in een aandeel in de overkoepelende holding FNG. Daarop is Brantano meer een eigen koers gaan varen dan ik aanvankelijk had gedacht.'

Achteraf bekeken was de operatie een vergissing, zegt Torfs. 'Maar dat is ondernemen. Op het moment zelf speel je met de kaarten die voor je liggen en maak je een keuze. Toen was het een verstandige keuze, nu draait het anders uit.' Torfs vindt het spijtig dat het Zweedse e-commercebedrijf Ellos, dat niet failliet gaat, geen synergieën heeft kunnen vormen met Brantano.

Is zijn eigen schoenenketen dan de grote winnaar als de circa 100 winkels van Brantano verdwijnen? 'Niemand weet wie er mogelijk in de plaats komt. Er is bovendien een veel grotere verschuiving bezig naar online', aldus Torfs, die ook in zijn eigen bedrijf merkt dat online in de lift zit en de fysieke winkels het moeilijk hebben.

De familie Torfs zit in het kapitaal van modebedrijf FNG sinds de overname van Brantano in 2016. Er werd nog onderzocht of Torfs en een aantal andere partijen, op initiatief van FNG-oprichter Dieter Penninckx, een plan konden smeden om het bedrijf nog te redden, bevestigt Torfs. Dat mislukte echter. De vakbond ACV Puls verwijt Dieter Penninckx, de oprichter van FNG, een te riskante bedrijfsvoering. Torfs is het daarmee eens. 'Maar achteraf is het gemakkelijk om wijs te zijn. Er zijn zware risico's genomen, zeker met de overname van Ellos (een Zweeds bedrijf, red.) terwijl vorige overnames nog niet helemaal verteerd waren. Dat was achteraf gezien te veel, maar dan kwam de coronacrisis ook nog. Dat is de dodelijke klap geweest.' Bij de overname vier jaar geleden leken synergieën tussen Brantano en Schoenen Torfs in de maak. 'Maar dat is uiteindelijk geen realiteit geworden, en Brantano is een concurrent van Torfs geworden', zegt Torfs. 'Het aandeel dat we hadden, werd omgezet in een aandeel in de overkoepelende holding FNG. Daarop is Brantano meer een eigen koers gaan varen dan ik aanvankelijk had gedacht.' Achteraf bekeken was de operatie een vergissing, zegt Torfs. 'Maar dat is ondernemen. Op het moment zelf speel je met de kaarten die voor je liggen en maak je een keuze. Toen was het een verstandige keuze, nu draait het anders uit.' Torfs vindt het spijtig dat het Zweedse e-commercebedrijf Ellos, dat niet failliet gaat, geen synergieën heeft kunnen vormen met Brantano. Is zijn eigen schoenenketen dan de grote winnaar als de circa 100 winkels van Brantano verdwijnen? 'Niemand weet wie er mogelijk in de plaats komt. Er is bovendien een veel grotere verschuiving bezig naar online', aldus Torfs, die ook in zijn eigen bedrijf merkt dat online in de lift zit en de fysieke winkels het moeilijk hebben.