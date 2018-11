Topman VDAB: 'Te weinig kmo's en zelfstandigen kennen het vernieuwde IBO-statuut'

VDAB stuurt donderdag zijn 5.000 werknemers de straat op om kleine bedrijven en zelfstandigen te vertellen over het IBO-statuut. 'IBO' staat daarbij voor 'individuele beroepsopleiding'. Het gaat om een systeem waarbij vooral werkzoekenden zonder ervaring een opleiding op de werkvloer krijgen, wat een werkgever de kans geeft om hen snel inzetbaar te maken. Negentig procent van de mensen die er gebruik van maken, groeit daarna door naar vast werk.

Tussen juli 2017 en juni 2018 startten 14.792 cursisten met zo'n opleiding, waarvoor de werkgever financiële en praktische steun ontvangt. Het systeem bestaat al 20 jaar, maar werd het voorbije jaar vereenvoudigd en gedigitaliseerd. 'We moeten zorgen dat die maatregel eenvoudig en gebruiksvriendelijk is', zegt VDAB-topman Fons Leroy. De maatregel is volgens Leroy wel succesvol, maar wordt toch nog steeds te weinig gebruikt.

Win-winsituatie

De VDAB-topman belt daarom donderdag rechtstreeks naar werkgevers die in aanmerking komen voor een IBO, in een callcenter dat in Gent is opgetrokken. Hij krijgt hulp van Oost-Vlaams regiodirecteur Freddy Van Malderen, Unizo-directeur Jos Vermeiren en NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. Deze laatste noemt de individuele beroepsopleiding een win-winsituatie. 'Ze is voordelig voor de werkgever die op een financieel aantrekkelijk manier een arbeidskracht kan inschakelen op de werkvloer, en ze is interessant voor de werkzoekenden die de opleiding kunnen gebruiken als springplank naar een vaste job', aldus Mattheeuws.

Duizend werkgevers krijgen voor de IBO-dag ook een geschenk, een symbolische ideale werkgever, bezorgd door een VDAB-pakjesdienst.