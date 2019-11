De topman van de Nationale Loterij, Jannie Haek, pleit er in De Tijd en L'Echo voor om de staatsloterij naar de beurs te brengen. De Franse loterij trok donderdag met veel succes naar de beurs.

Haek zegt in de krant dat de Nationale Loterij drie jaar geleden al een zakenbank aanstelde om een beursgang te onderzoeken. Een scenario met een gedeeltelijke beursgang geniet zijn voorkeur.

'Met een beursgang kunnen we de Belgische belegger een mooi dossier aanbieden in tijden waarin het spaarboekje niets opbrengt. Zo'n operatie verplicht de overheid ook om de regelgeving voor de kansspelsector op punt te zetten, en zou de afstand tussen de overheid en de Nationale Loterij groter maken', aldus Haek.

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) zegt dat het aan de overheid toekomt om te beslissen over een eventuele beursgang van de Nationale Loterij. 'De ceo kan veel willen, maar wij zijn als overheid eigenaar. Het is aan de eigenaar om te beslissen wat hij doet met het bedrijf', aldus De Croo.

De Croo schuift de kwestie door naar de volgende regering. 'Ik wil niet op de feiten vooruitlopen. Hopelijk komt er snel een nieuwe regering. Een regering in lopende zaken doet wat noodzakelijk en hoogdringend is. Een reflectie over de Nationale Loterij is interessant, maar niet hoogdringend.'

De uitspraken van Haek vallen tegelijk slecht bij de socialistische vakbond. 'We zijn heel verontwaardigd dat hij dit in de pers aankondigt', zegt Kurt Sissau van ACOD. 'Toen Française des Jeux (de Franse loterij, red.) naar de beurs trok, hebben we het voorgelegd op een ondernemingsraad. Toen werd gezegd dat het niet aan de orde was bij de Nationale Loterij.'

ACOD zegt tegen een privatisering te zijn en gaat de eventuele gevolgen voor het personeel onderzoeken. Sissau wijst er nog op dat het maar om een idee gaat, dat momenteel bij gebrek aan regering toch niet realiseerbaar is.