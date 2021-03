Bart Filius is benoemd tot voorzitter en operationeel directeur (COO) bij biotechbedrijf Galapagos. De topman van het bedrijf, Onno van de Stolpe, draagt een deel van zijn verantwoordelijkheden over aan Filius, maar blijft de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten overzien.

Filius is sinds 2014 actief bij Galapagos als financieel directeur. In 2017 nam hij de COO-rol op zich, klinkt het woensdagavond in een persbericht.

Filius wordt naast financiën ook verantwoordelijk voor zakelijke ontwikkelingen, commerciële strategie, personeelszaken en andere operationele activiteiten. Van de Stolpe blijft CEO.

'Ik ben zeer verheugd dat Bart deze nieuwe rol op zich neemt', aldus CEO Onno van de Stolpe in het persbericht. 'Hij heeft een sleutelrol gespeeld bij de transformatie van Galapagos tot een volledig geïntegreerde biotech. Bovendien heeft hij bewezen dat hij beschikt over een uitstekende strategische visie, zakelijk inzicht en leiderschapskwaliteiten.'

De topman zegt ook zich volledig te willen richten op onderzoek en ontwikkeling en 'op onze strategie om first-in-class geneesmiddelen te ontwikkelen op basis van de ontdekking van nieuwe targets'.

De stap volgt kort op het nieuws dat het bedrijf zijn ontwikkelingspijplijn tegen het licht gaat houden. Dit na teleurstellende resultaten bij een aantal recente testen met mogelijke medicijnen. Zo werd eerder een reumamiddel in de Verenigde Staten niet goedgekeurd. Dat leidde bovendien tot een herziening van een grote deal met de Amerikaanse farmaceut Gilead.

Daarbovenop kreeg het bedrijf een tegenvaller te verwerken bij een test naar een middel tegen longfibrose. De test werd op advies van een onafhankelijk comité stopgezet omdat er sprake was van een 'ongunstige balans' tussen werkzaamheid en veiligheid.

De kwesties deden de beurswaarde van Galapagos geen goed. De onderneming is sinds deze week ook zijn plek in de leidende AEX-index in Amsterdam kwijt.

