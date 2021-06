Het nieuws lekte dinsdag al uit maar wordt nu bevestigd: Bernard Delvaux, gedurende bijna dertien jaar de topman van luchtvaartgroep Sonaca, gaat vanaf 1 september aan de slag bij het bouwmaterialenbedrijf Etex (voormalige Eternit). Dat bevestigt die laatste in een persbericht.

Huidig topman van Etex, Paul Van Oyen, maakt eind dit jaar een einde aan zijn zevenjarig mandaat als CEO. Delvaux zal hem vanaf 1 januari opvolgen, na een overgangsperiode die in september van start gaat, klinkt het. Paul Van Oyen trad in 1990 bij Etex in dienst als laboratorium- en projectmanager in de R&D-afdeling en werkte dus meer dan dertig jaar voor het bedrijf. Op 1 januari 2015 werd hij CEO van Etex.

'In die functie heeft hij een doel- en mensgerichte organisatie uitgebouwd en de leiderschapsaanpak aangescherpt, de One Etex-beweging gelanceerd waarvan de resultaten bevestigd werden in de huidige coronacontext, en de strategie van Etex voor 'lightweight construction' aangescherpt, wat heeft geleid tot belangrijke desinvesteringen en overnames en tot de creatie van een veelbelovende nieuwe divisie gespecialiseerd in modulaire en offsite bouwtechnologiën', staat in het persbericht. Van Oyen kiest ervoor om zijn mandaat niet te verlengen.

Delvaux gaat hem vanaf 1 januari opvolgen, na verschillende leidinggevende functies bij achtereenvolgens Belgacom (nu Proximus), De Post (nu bpost) en Sonaca, "waar hij met succes hun organische en niet-organische groei ontwikkelde en een uitgebreide ervaring in industriële operaties verwierf", aldus het persbericht.

De opdracht van Delvaux bij Etex bestaat erin de ambitieuze langetermijnstrategie, die gericht is op zowel interne als externe groei, verder te zetten. De nieuwe voorzitter Johan Van Biesbroeck benadrukt het belang van een overgangsperiode tussen september en het jaareinde, "zodat de overgang zo soepel mogelijk kan verlopen" Etex is in meer dan veertig landen actief en telt ruim 11.000 mederwerkers

