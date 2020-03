De top van Booking Holdings, het moederbedrijf van hotelboekingssite Booking.com, hoeft zo lang de coronapandemie voortduurt geen salaris. Het concern meldde maandag dat de loonbetalingen voor de topman en andere hooggeplaatste bestuurders voorlopig worden stopgezet.

De hotelboekingssite wordt net als andere bedrijven in de reisbranche hard getroffen door het nieuwe coronavirus. Door angst voor het virus en reisbeperkingen in tal van landen vinden er momenteel veel minder hotelovernachtingen plaats. Om die reden had Booking Holdings zijn financiële verwachtingen eerder deze maand al overboord gegooid.

Bij meer bekende bedrijven levert de top momenteel salaris is. Zo kondigde Boeing eind vorige week al aan dat topman Dave Calhoun evenals voorzitter Larry Kellner voor de rest van het jaar geen loon meer ontvangen. De geplaagde vliegtuigbouwer moet alle zeilen bijzetten om de coronacrisis het hoofd te bieden. Boeing heeft al om miljardenhulp van de Amerikaanse overheid gevraagd. Het concern schortte ook het dividend op en stopt voorlopig met aandeleninkopen om zijn buffers te beschermen. Ook is besloten om bepaalde productie voorlopig stil te leggen.

