De raad van bestuur heeft Tom Hautekiet aangesteld als nieuwe CEO van de haven van Zeebrugge.

Dat meldt de raad van bestuur donderdag op een persconferentie. Tom Hautekiet was voorheen Senior Vice President binnen 'Building Products' bij Bekaert.

Op 6 december 2019 werd Joachin Coens verkozen tot voorzitter van CD&V. Daardoor moest hij zijn functie als CEO van de haven van Zeebrugge opgeven. Rik Goetinck werd aangeduid als CEO ad interim. Op 3 maart werd een selectieprocedure opgestart voor een nieuwe CEO. In totaal werden 110 kandidaten gescreend. Uiteindelijk werd de 50-jarige West-Vlaming Tom Hautekiet gekozen als nieuwe CEO van de haven van Zeebrugge.

Hautekiet is bouwkundig industrieel ingenieur en werkt al 22 jaar bij staaldraadfabrikant Bekaert. Zijn 'internationale ervaring en commerciële geest' gaven de doorslag voor zijn aanstelling.

Hautekiet zou tegen 1 oktober starten als CEO. Hij zal wel al actief meewerken in de gesprekken over de fusie met de haven van Antwerpen.

