De ondernemer in voetballer Toby Alderweireld: de Rode Duivel lanceert mee een ginmerk, MM Antverpia. Drie vragen.

"We vermijden bewust mijn naam en gezicht op het etiket van onze gin, pastis en amaretto. Ze zijn ijzersterk op zich", vertelt Rode Duivel en Royal Antwerp-speler Toby Alderweireld.

Alcohol en een topsporter, dat is een gedurfde cocktail.

TOBY ALDERWEIRELD. "De boog kan niet altijd gespannen staan. Wanneer ik geen wedstrijden speel en me 's avonds wil ontspannen, moet het zeker kunnen om rustig te genieten van een lekker glas", zegt Toby Alderweireld. "Dat de drie dranken een heel eigen karakter en een unieke smaakkwaliteit hebben, maakt dit voor mij een logisch verhaal."

Hoe bent u betrokken geraakt bij MM Antverpia?

ALDERWEIRELD. "Drie jaar geleden ben ik benaderd door twee gepassioneerde distillateurs uit Brasschaat. Ze hadden hun eigen gin, pastis en amaretto ontwikkeld en vroegen of ik mee wilde stappen in hun plannen om die te vermarkten. Na het blind proeven van de dranken was ik meteen overtuigd. Toen ik daarna ook de unaniem positieve reacties van verschillende sommeliers vernam, ben ik mee in dit avontuur gesprongen, zowel financieel als voor de ontwikkeling van de fles, het verhaal eromheen en de branding. We zochten ook hulp bij de productontwikkelaar Absintt Innovation Agency. De dranken worden in Antwerpen ambachtelijk gedistilleerd, gebotteld en verdeeld, maar we kunnen de productie perfect opdrijven als de vraag toeneemt."

Uw marketingverhaal focust sterk op Antwerpen.

ALDERWEIRELD. "Dat klopt. De flessen bulken figuurlijk van de dubbele bodems en verwijzingen naar Antwerpen. Antverpia is bijvoorbeeld de oudste geschreven naam van de stad. MM is 2000 in Romeinse cijfers, de postcode van Antwerpen. De bekende koepel van het Centraal Station zit mee verwerkt in de fles. Wie weet waar te zoeken, ontdekt ook het Steen, de Antwerpse Handjes, de Schelde en nog veel meer leuke details. Met deze producten mikken we echt op mond-tot-mondreclame."

Meer op mmantverpia.com

"We vermijden bewust mijn naam en gezicht op het etiket van onze gin, pastis en amaretto. Ze zijn ijzersterk op zich", vertelt Rode Duivel en Royal Antwerp-speler Toby Alderweireld. Alcohol en een topsporter, dat is een gedurfde cocktail.TOBY ALDERWEIRELD. "De boog kan niet altijd gespannen staan. Wanneer ik geen wedstrijden speel en me 's avonds wil ontspannen, moet het zeker kunnen om rustig te genieten van een lekker glas", zegt Toby Alderweireld. "Dat de drie dranken een heel eigen karakter en een unieke smaakkwaliteit hebben, maakt dit voor mij een logisch verhaal." Hoe bent u betrokken geraakt bij MM Antverpia? ALDERWEIRELD. "Drie jaar geleden ben ik benaderd door twee gepassioneerde distillateurs uit Brasschaat. Ze hadden hun eigen gin, pastis en amaretto ontwikkeld en vroegen of ik mee wilde stappen in hun plannen om die te vermarkten. Na het blind proeven van de dranken was ik meteen overtuigd. Toen ik daarna ook de unaniem positieve reacties van verschillende sommeliers vernam, ben ik mee in dit avontuur gesprongen, zowel financieel als voor de ontwikkeling van de fles, het verhaal eromheen en de branding. We zochten ook hulp bij de productontwikkelaar Absintt Innovation Agency. De dranken worden in Antwerpen ambachtelijk gedistilleerd, gebotteld en verdeeld, maar we kunnen de productie perfect opdrijven als de vraag toeneemt." Uw marketingverhaal focust sterk op Antwerpen. ALDERWEIRELD. "Dat klopt. De flessen bulken figuurlijk van de dubbele bodems en verwijzingen naar Antwerpen. Antverpia is bijvoorbeeld de oudste geschreven naam van de stad. MM is 2000 in Romeinse cijfers, de postcode van Antwerpen. De bekende koepel van het Centraal Station zit mee verwerkt in de fles. Wie weet waar te zoeken, ontdekt ook het Steen, de Antwerpse Handjes, de Schelde en nog veel meer leuke details. Met deze producten mikken we echt op mond-tot-mondreclame." Meer op mmantverpia.com