Titels van Roularta kunnen mooi bereik voorleggen

De grootste stijgers zijn Trends Style (+19), Knack (+16), Knack Weekend (+13), Feeling (+13), Plus Magazine (+13), Sport/Voetbalmagazine, Sport/Foot Magazine (+12) en Trends/Trends-Tendances (+11).

Binnen het Roularta magazinepubliek tekenen de volgende doelgroepen zich duidelijk af: business people en decision-makers, women en luxe lovers. Voor deze segmenten staat Roularta garant voor een bereik van meer dan 50%.

Meer dan de helft (55%) van de Belgische kaderleden, zelfstandigen, ondernemers en vrije beroepen consulteert één van de Roularta-titels. Bovendien bereiken alle titels gecombineerd maar liefst 61% (of 1.879.420 personen) van de hoger opgeleiden.

De news- en business magazinemedia bereiken samen 1 op 4 mannen in België hetzij meer dan 1 miljoen. Ook vrouwen vinden hun gading in de Roularta magazinemerken. Meer dan de helft (57 %) van alle Belgische dames leest één of meerdere van de magazinemerken.

Roularta Media Group zal haar mediamerken nog verder uitbouwen door te investeren in cross-mediale verrijking via alle platformen, in duidelijke doelgroepen op basis van de beproefde abonnementenaanpak, en in beklijvende, waarheidsgetrouwe nationale en regionale journalistiek.