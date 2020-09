Tine Vandenbreeden is de nieuwe CEO van MobileXpense. Bij de Belgische softwarespecialist in onkostenbeheer wil de ervaren IT-manager verder inzetten op de internationale expansie. 'Onze kennis van de lokale regelgevingen is een van onze sterktes.'

MobileXpense bestaat sinds 2000 en bleef de voorbije 20 jaar grotendeels onder de radar met zijn software om onkosten aan te geven en te beheren. In 2017 kwam daar verandering in toen Fortino, met ex-Telenet CEO Duco Sickinghe als drijvende kracht, een meerderheidsparticipatie nam ter waarde van 20 miljoen euro. Fortino installeerde kort daarna Pieter Geeraerts als CEO, die onder meer drie overnames succesvol afrondde. Hij wordt nu opgevolgd door Tine Vandenbreeden. Zij komt over van SAP waar ze COO was van de Franse afdeling, voordien werkte ze ook voor HP. Dat zijn grote gevestigde spelers en SAP heeft ook een populair pakket voor onkosten.

"Ik heb de voorbije 25 jaar veel geleerd en ook al een stukje van de wereld gezien", zegt Vandenbreeden. "Maar ik wou absoluut nog eens voor een Belgisch groeibedrijf werken om te kunnen toepassen wat ik de voorbije jaren heb geleerd. Bij MobileXpense kom ik in een toffe ploeg die gesteund wordt door een sterke groep als Fortino en stevige ambities heeft. Het product spreekt mij ook enorm aan, zakenreizen zijn al meer dan 20 jaar een deel van mijn carrière. Dan kan je een goede software voor onkostenbeheer met een persoonlijke touch wel appreciëren. Dat is ook noodzakelijk, werknemers verwachten dat hun software even gebruiksvriendelijk en gemakkelijk is als de apps die ze in hun privé-leven gebruiken."

Vandenbreeden krijgt de leiding over bedrijf met een omzet van 17 miljoen euro. Dat is relatief bescheiden, maar de omzet moet jaarlijks met 40 procent blijven groeien. "We zijn uit de schaduw aan het komen", zegt Vandenbreeden. "Onze raad van bestuur wil dat we de ambitie hebben om een Europese marktleider te worden. Dat is geen wilde droom, maar een realistisch plan. De markt is versnipperd en je hebt zeer grote concurrenten, maar MobileXpense heeft sterke troeven. Zo ondersteunen we al 3000 klanten in 100 landen. Onze kennis van de lokale regels is een van onze sterktes. Wij focussen volledig op onkostenbeheer, bij de grotere spelers is dat slechts een onderdeel van hun activiteiten. Die focus maakt het mogelijk heel dicht bij onze klanten te staan en hun noden beter aan te voelen, zowel van kmo's als van grote bedrijven. De voorbije jaren is MobileXpense zowel organisch als via overnames gegroeid. We gaan de komende jaren nieuwe overnames bekijken, maar die zullen binnen onze kernactiviteit gebeuren."

De coronacrisis is geen geschenk om als CEO te starten bij een specialist in onkostenbeheer. "Er stijgen bijna geen vliegtuigen meer op, de zakenreizen staan op een laag pitje", geeft Vandenbreeden toe. "Maar je ziet dat veel bedrijven zich herpakken. Er ontstaan ook nieuwe noden waar wij op kunnen inspelen, van uitgaven om veilig te reizen tot investeringen in een thuiskantoor. We merken ook dat veel bedrijven de coronacrisis gebruiken om anders en beter te werken. Veel bestaande klanten hebben de relatieve kalmte van de lockdown gebruikt om nieuwe projecten op te starten, waaronder het uitrollen van MobileXpense naar afdelingen in nieuwe landen."

