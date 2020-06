Het Gentse argenx schiet als een raket de biotechhemel in. 'We horen dat heel weinig biotechbedrijven doen wat ze zeggen dat ze gaan doen. Wij doen dat wel.' CEO Tim Van Hauwermeiren legt uit hoe dat komt.

Persoonlijke vragen lacht Tim Van Hauwermeiren het liefst snel weg. Alles moet in het teken staan van argenx, het biotechbedrijf dat de 48-jarige bio-ingenieur twaalf jaar geleden mee uit de grond heeft gestampt, nadat hij was opgestapt bij sectorgenoot Ablynx. Die eerste jaren werden een lastige zoektocht naar financiering voor zijn plannen om medicijnen tegen zeldzame auto-immuunziekten en kanker te ontwikkelen op basis van antilichamen van lama's. Al zat ook de povere timing er voor iets tussen. De lancering kwam kort voor de val van Lehman Brothers en de bankencrisis. Van Hauwermeiren heeft nu de reputatie een energieke kuitenbijter te zijn. De Oost-Vlaming en zijn team legden een vlekkeloos parcours af, wat in de biotechwereld bewondering oogstte. Zo outte Jan van de Winkel, de CEO van de Europese biotechgrootmacht Genmab, zich als een fan. Van Hauwermeiren overtuigde bovendien kapitaalkrachtige Amerikaanse investeringsfondsen om mee te gaan in de ambitie en de groei van argenx. Die groei schakelde eind mei in de hoogste versnelling, toen bleek dat argenx met brio was geslaagd in de laatste klinische studiefase (fase 3) voor efgartigimod, zijn kandidaat-medicijn tegen de spierziekte myasthenia gravis (MG). Daardoor komt het medicijn volgend jaar hoogstwaarschijnlijk op de markt. Bovendien bewees argenx zo dat zijn technologie een voltreffer is, wat de slaagkansen van een rist andere kandidaat-medicijnen deed toenemen. Intussen stoomt de aandelenkoers comfortabel boven 200 euro. En dat terwijl het aandeel in 2014 debuteerde tegen 8,5 euro. Ook dat het bedrijf al zowat 10 miljard euro waard is, wuift Van Hauwermeiren weg. Zijn prioriteiten liggen elders, bij de zwaar zieke MG-patiënten die hij heeft ontmoet. "We hebben geen dag te verliezen." Hoe voelt het om bejubeld te worden? TIM VAN HAUWERMEIREN. "Voor hetzelfde geld waren die data niet goed en werd ik nu de grond ingeboord. De ideale studie bestaat niet. Dus was het toch even bang afwachten. Maar de data bleken echt goed en dan moet je onmiddellijk op die financieringstrein springen." En nu is het even op wolkjes lopen? VAN HAUWERMEIREN. "Het is een zucht van opluchting slaken en doorgaan. Mensen doen nu alsof we een medicijn hebben, maar we moeten de aanvraag nog indienen. Dat is heel veel werk. En dan volgt de commercialisatie. Dat gaan we goed doen. In de Verenigde Staten gaan we van 60 naar 120 mensen voor de commerciële infrastructuur, en in Japan zullen we op kruissnelheid 45 mensen hebben. Daarna volgt Europa. Maar het team is al sterk. Dit is als een estafette lopen: je houdt altijd je beste loper als laatste." De beurswaarde benadert 10 miljard euro. VAN HAUWERMEIREN. "Al jaren zeggen mensen tegen ons dat we onze recordkoers bereikt hebben en het dus alleen bergaf kan gaan. Die beurswaarde reflecteert gewoon een team dat systematisch zijn businessplan uitvoert. We horen dat heel weinig biotechbedrijven doen wat ze zeggen dat ze gaan doen. Wij doen dat wel. Dat geeft ons extra geloofwaardigheid." Naar verluidt was deze fase 3-studie een dubbeltje op zijn kant. VAN HAUWERMEIREN. "We hebben geluk gehad. De data waren net ingeblikt toen de pandemie uitbrak. Als die studie nog niet was afgerond, had dat kunnen leiden tot gaten in onze data, omdat patiënten zich niet meer konden verplaatsen naar de kliniek om het medicijn toegediend te krijgen. Dat was dramatisch geweest." U wilt efgartigimod voor een tiental ziektes ontwikkelen. VAN HAUWERMEIREN. "Dat die eerste fase 3-studie positief is, geeft vertrouwen voor de andere indicaties. We hebben er al vier aangekondigd, en dit jaar kondigen we de vijfde aan. We hebben er zeker nog vijf waarvan we weten dat de molecule perfect kan spelen en waarvoor de markt voldoende groot is." Argenx is ook actief in immuno-oncologie. Begin vorig jaar sloot u een licentieakkoord met Janssen voor een kandidaat-medicijn tegen bloedkanker. VAN HAUWERMEIREN. "Dat partnerschap staat nu een beetje in de schaduw, maar dat is prima omdat die klinische studies ook on hold staan door covid-19. " En dan zijn er de programma's met als codenaam ARGX-117 en -118. VAN HAUWERMEIREN. "En ARGX-119 komt eraan. Het op de rails zetten van potentieel nieuwe medicijnen is de reden van ons bestaan. Zo bouw je een bedrijf. Je bouwt geen bedrijf op één poot. We hebben ook beloofd dat we vijf producten zullen lanceren in vijf jaar. Die klok begint te tikken in 2021. Dan zal ons bedrijf in grootte en maturiteit naast UCB mogen staan. Het gaat dus fenomenaal snel, zelfs dubbel zo snel als pakweg Ablynx of Galapagos. Al mag je de zaken niet één op één vergelijken. De randvoorwaarden waren vroeger minder goed ingevuld. Wij leren ook lessen uit het verleden. Maar er is evengoed weinig marge om fouten te maken of te experimenteren. Het moet allemaal meteen juist zitten." ARGX-117 zou ook kunnen worden ingezet tegen covid-19? VAN HAUWERMEIREN. "Daar geven we later meer details over, maar het klopt wel. Bij een deel van de besmette patiënten leidt het virus tot een overreactie van het afweersysteem, waardoor het een aanval inzet op de longcellen. We begrijpen de biologie achter dat proces en geloven dat we met ons middel kunnen ingrijpen." Wat is de ambitie? VAN HAUWERMEIREN. "Een zelfstandig, succesvol biotechbedrijf creëren. Je kunt niet aandelen blijven uitgeven in ruil voor kapitaal. Onze aandeelhoudersbasis is zeker niet uitgeput, maar uiteindelijk moet je je daarvan kunnen losmaken en zelfstandig worden op basis van je eigen cashflows." U komt uit het nest van Ablynx, dat nu door argenx is overvleugeld. Had Ablynx veel meer kunnen zijn dan wat het is geworden? VAN HAUWERMEIREN. "Dat zullen we nooit zeker weten, maar ik denk het wel. Het was hoe dan ook een belangrijke leerschool. We hebben er heel veel geleerd, over de beginfase, over de transitie richting een publiek bedrijf en hoe je groeit als publiek bedrijf." Argenx overvleugelt ook UCB en Momenta, die eveneens werken aan een medicijn tegen MG. Hebben zij het verkeerd aangepakt? VAN HAUWERMEIREN. "Nee, wij hebben het geluk dat we de eersten zijn op die markt en die dus zelf vorm kunnen geven. De markt is groot genoeg voor meerdere spelers en ligt nog open. Er zijn geen goedgekeurde medicijnen, behalve Soliris van Alexion. Maar dat is zo duur dat het alleen wordt gebruikt voor de allerzwaarste gevallen. Die fout mogen wij niet maken." Hoe kijkt u eigenlijk naar UCB? VAN HAUWERMEIREN. "Wij komen UCB heel weinig tegen in het ecosysteem. Wie ben ik om UCB lessen te geven, maar het zou veel meer verbonden moeten zijn met het biotechweefsel rondom hen. Dat is de bron van innovatie voor veel bedrijven. Die kans laat UCB liggen." U bent als CEO op de Amerikaanse leest geschoeid. U trok al vroeg naar de Verenigde Staten en zorgde ook voor een beursgang op Nasdaq. VAN HAUWERMEIREN. "Daar is niks fout mee. Als mensen in het Belgische voetbal zien dat hun ploeg promoveert naar de Champions League, zijn ze blij. Maar als een bedrijf promoveert van Euronext naar Nasdaq, wordt dat gezien als een verlies. Terwijl we een belangrijk aandeel op Euronext blijven." Moet argenx hier dan niet verankerd worden? VAN HAUWERMEIREN. "Ik begrijp die discussie niet. Biotech is een wereldwijde business. Onze allereerste markt ligt in Amerika. Hoe kun je nu spreken over verankering als je markt in het buitenland ligt?" Velen vrezen dat argenx een overnameprooi wordt, zoals Ablynx, dat nadien wat werd gestript. VAN HAUWERMEIREN. "Het is aan dit managementteam om te tonen dat het een ambitieus businessplan heeft en onafhankelijk meer waarde kan creëren. Al de rest doet er niet toe, ook verankering niet. Als een bedrijf slecht gemanaged wordt, mag je verankeren wat je wilt, je bent toch verloren. Dus vragen wij ons constant af hoe we zelfstandig sneller meerwaarde kunnen creëren voor de aandeelhouders. We communiceren daar intensief over, zodat ze begrijpen waarmee we bezig zijn." Dat lukt goed. U haalde vlot 785 miljoen euro kapitaal op, op de piek van de aandelenkoers. VAN HAUWERMEIREN. "Voor hen is dat niet de piek. Voor hen is dat het begin. Ze komen niet aan boord als ze niet geloven dat we geen 20 miljard euro waard zijn." Wordt er aangeklopt om te praten over een overname? VAN HAUWERMEIREN. "Ons antwoord zal duidelijk zijn: we hebben een engagement tegenover de aandeelhouders en de patiënten. Als een MG-patiënt, die moeilijk het huis uit raakt, deelneemt aan een studie, moet hij of zij 26 weken lang wekelijks naar het ziekenhuis, om een product toegediend te krijgen. De kans dat het een placebo is, is 50 procent. Elke week moet die patiënt ook uitvoerige tests doorstaan. Dat is heel zwaar, maar we hebben nauwelijks uitval gehad tijdens die studie. Dat geeft aan hoe gemotiveerd die mensen waren. Dus is het tijd dat wij ons engagement naar hen invullen."We houden contact met patiënten via videoboodschappen en activiteiten. Zo is er elk weekend een wandeling van de Myasthenia Gravis Foundation of America. Onze mensen zijn daar altijd aanwezig. Toen ik zes maanden in Boston woonde, deed ik dat ook. Dat is heel confronterend. Dan zie je niet veel schoonheid. Die mensen zijn totaal in de vernieling gedraaid door hun medicatie. Velen hebben borst- of huidkanker of zware osteoporose. Dat zijn heel sterke getuigenissen." En wat doet efgartigimod voor zulke patiënten? VAN HAUWERMEIREN. "Ze kunnen weer slikken of praten, makkelijker ademen, worden weer mobiel. Allemaal vrij spectaculair." Hoeveel mensen lijden aan MG? VAN HAUWERMEIREN. "Volgens de literatuur zijn er in de Verenigde Staten 65.000 à 67.000 patiënten, in Europa minstens evenveel en in Japan 20.000. Alleen al in Vlaanderen moeten er minstens 500 zijn. Het aantal patiënten wordt trouwens onderschat. Al zal ons middel niet voor al die patiënten kunnen dienen. In de Verenigde Staten gaat het over zo'n 20.000 mensen. Sommigen hebben een minder ernstige vorm van de ziekte, anderen zijn perfect oké met hun huidige medicatie." U mag er gif op innemen dat er commentaar komt op de kostprijs van efgartigimod. VAN HAUWERMEIREN. "MG is een zeldzame ziekte en het medicijn zal ook de prijs krijgen van een medicijn voor een zeldzame ziekte. Anders is er geen economische case. Dat is de afspraak die de maatschappij gemaakt heeft met de industrie voor weesgeneesmiddelen, om de sector te motiveren op die heel ernstige ziektes te werken. Zonder return on investment was niemand er ooit aan begonnen. Mensen vergeten dat die deal is gemaakt. Die discussie wordt altijd scheefgetrokken." Hoeveel werknemers telt argenx? VAN HAUWERMEIREN. "330, en als we ons medicijn lanceren, zullen dat er 400 à 450 zijn. Als je ons vergelijkt met onze collega's, zijn we belachelijk klein. We doen heel veel met een klein team, als je ziet hoeveel klinische studies we doen, hoeveel moleculen we hebben, hoeveel partnerschappen we moeten managen." Hoe kijkt u naar de Vlaamse biotech? VAN HAUWERMEIREN. "We hebben meer ondernemerschap nodig. Alle randvoorwaarden zijn vervuld. In tegenstelling tot 2008, toen wij startten, zijn er centen voor nieuwe initiatieven. De beurs van Brussel doet haar werk, er is voldoende talent en de kennisinstituten draaien zoals het hoort. Maar we hebben mensen nodig die een bedrijf uit de grond willen stampen." Een groot investeringsfonds ontbreekt nog. VAN HAUWERMEIREN. "Zodra je 100 miljoen euro wilt ophalen, loop je in Europa tegen de muur. Je moet naar Nasdaq, als je meer wilt verzamelen. Daar moeten we niet flauw over doen." U klopte in die lastige beginjaren vruchteloos aan bij Vlaamse investeerders. VAN HAUWERMEIREN. "Absoluut. Als ondernemer ga je dus waar het geld is. In Amerika is ongelofelijk veel bewondering voor ons verhaal, zijn de centen beschikbaar en is de deal heel duidelijk: jij presteert, wij financieren. Uw datapunt is positief, wij financieren u, en opnieuw en opnieuw. Die dynamiek hebben wij hier niet." Hoe ziet u uw toekomst? VAN HAUWERMEIREN. "De onderliggende vraag is: wanneer trek je niet meer, maar word je een last voor je organisatie? Daarvoor zal ik enorm oppassen. Wanneer ik in de weg begin te lopen, moet ik aan de kant gaan staan." Maar u blijft CEO? VAN HAUWERMEIREN. "Als je zo'n som geld ophaalt, kun je niet een week later vertrekken. Dat is ons contract met de aandeelhoudersbasis: we gaan een product lanceren." Wordt u het hof gemaakt door grote spelers? VAN HAUWERMEIREN. "Ja, maar waarom zou ik daarnaartoe gaan? Ik begon mijn carrière in een groot bedrijf (Procter & Gamble, nvdr). Daar wil ik nooit meer naar terug. De kracht van argenx is dat je snel beslissingen kunt nemen en echt impact hebt." Hebt u vrije tijd? VAN HAUWERMEIREN. "Toch wel. Je moet je energiepeil op niveau houden. Fietsen is belangrijk om het hoofd leeg te maken en fit te zijn. Soms fiets ik alleen, en soms in een groep die niet weet waarmee ik bezig ben en waar ik een normaal gesprek kan voeren. Maar het gezin staat centraal (Van Hauwermeiren heeft twee dochters van 19 en 17, nvdr). Dit werk kan je niet doen, als het thuisfront dat niet 200 procent steunt. Er mag thuis geen enkele kreuk zijn."