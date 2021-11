De tijdelijke werkloosheid, de steunmaatregel van de federale regering, bevindt zich met 0,75 procent op het laagste niveau sinds het begin van de coronacrisis. Toch maken een aantal sectoren nog steeds gebruik van de maatregel, zoals de luchtvaartsector, de culturele sector en de horeca. In de Brusselse hotelsector valt zelfs 35 procent van de gewerkte dagen onder tijdelijke werkloosheid. Dat blijkt uit een tracker van hr-dienstenbedrijf SD Worx.

De tracker analyseert maandelijks de salarisgegevens van 70.000 werkgevers en bijna een miljoen werknemers in de privésector in België. In het hele land ging in oktober minder dan één op de honderd gewerkte dagen verloren aan tijdelijke werkloosheid als gevolg van de pandemie.

Toch vindt SD Worx de situatie voor de Belgische horeca nog steeds zorgwekkend. Ook in die sector is de daling ingezet, maar het blijft de sector met het hoogste percentage (6,25 procent) aan tijdelijke werkloosheid.

Sinds de heropening van het nachtleven op 1 oktober daalde de tijdelijke werkloosheid van de Brusselse bars en cafés van 41 procent naar 8 procent. Ook de Brusselse restaurants registreerden een daling, maar krijgen nog steeds te maken met meer dan 10 procent tijdelijke werkloosheid, tegenover bijna 13 procent in september. 'Deze indrukwekkende daling van de tijdelijke werkloosheid is te verklaren door de heropening van het nachtleven', legt Steven Rosseel, horecaspecialist bij SD Worx, uit.

'Voor het eerst zien we de steunmaatregel 'tijdelijke werkloosheid-corona' nu ook in Brusselse cafés onder de 10 procent duiken. In andere regio's was dit al eerder het geval. Het is afwachten welk effect de nieuwe maatregelen zullen hebben op ons sociaal leven en de horeca, wetende dat de sector nog niet hersteld is van de voorgaande coronamaatregelen: de horeca is heel wat personeel kwijtgespeeld en de sector telt een recordaantal vacatures', aldus Rosseel.

Ook de tewerkstelling in de Brusselse hotels is nog niet hersteld, blijkt uit de tracker. Meer dan één op de drie dagen (35 procent) gaat op aan tijdelijke werkloosheid. 'De hoofdstad lijdt nog steeds onder de reisbeperkingen met Azië', zegt Rosseel.

De tracker analyseert maandelijks de salarisgegevens van 70.000 werkgevers en bijna een miljoen werknemers in de privésector in België. In het hele land ging in oktober minder dan één op de honderd gewerkte dagen verloren aan tijdelijke werkloosheid als gevolg van de pandemie. Toch vindt SD Worx de situatie voor de Belgische horeca nog steeds zorgwekkend. Ook in die sector is de daling ingezet, maar het blijft de sector met het hoogste percentage (6,25 procent) aan tijdelijke werkloosheid.Sinds de heropening van het nachtleven op 1 oktober daalde de tijdelijke werkloosheid van de Brusselse bars en cafés van 41 procent naar 8 procent. Ook de Brusselse restaurants registreerden een daling, maar krijgen nog steeds te maken met meer dan 10 procent tijdelijke werkloosheid, tegenover bijna 13 procent in september. 'Deze indrukwekkende daling van de tijdelijke werkloosheid is te verklaren door de heropening van het nachtleven', legt Steven Rosseel, horecaspecialist bij SD Worx, uit. 'Voor het eerst zien we de steunmaatregel 'tijdelijke werkloosheid-corona' nu ook in Brusselse cafés onder de 10 procent duiken. In andere regio's was dit al eerder het geval. Het is afwachten welk effect de nieuwe maatregelen zullen hebben op ons sociaal leven en de horeca, wetende dat de sector nog niet hersteld is van de voorgaande coronamaatregelen: de horeca is heel wat personeel kwijtgespeeld en de sector telt een recordaantal vacatures', aldus Rosseel. Ook de tewerkstelling in de Brusselse hotels is nog niet hersteld, blijkt uit de tracker. Meer dan één op de drie dagen (35 procent) gaat op aan tijdelijke werkloosheid. 'De hoofdstad lijdt nog steeds onder de reisbeperkingen met Azië', zegt Rosseel.