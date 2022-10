Ons land wordt opnieuw door alle zes de beschikbare kernreactoren van elektriciteit voorzien. Tihange 3 is immers opnieuw aan het net gekoppeld.

Kernreactor Tihange 3 werd dinsdagochtend opnieuw opgestart en is in vermogen aan het stijgen, aldus een woordvoerster van uitbater Engie Electrabel.

De reactor, met een vermogen van 1.038 megawatt, viel op 3 oktober onverwacht uit na een drukdaling in een stoomgenerator.

