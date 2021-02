Het Duitse industrieel conglomeraat Thyssenkrupp zal zijn staaldivisie niet verkopen aan het Britse Liberty Steel, dat in oktober een bod had uitgebracht, zo maakte het Duitse bedrijf woensdagavond bekend.

De gesprekken zijn afgebroken vanwege meningsverschillen over de de waarde van de divisie en de structuur van de transactie, aldus Thyssenkrupp. Het voegde eraan toe dat het nu zal zoeken naar een benadering van de staaldivisie die werkt aan de toekomst, als onderdeel van Thyssenkrupp.

De staaldivisie heeft geleden onder de aanhoudende pandemie en leed afgelopen jaar een verlies van bijna 1 miljard euro (1,2 miljard dollar). Recent zijn er echter hoopvolle signalen: in het eerste kwartaal van het boekjaar 2020/21 werd een winst van 22 miljoen euro geboekt, tegenover een verlies van 144 miljoen euro een jaar eerder. Bovendien versnelt de autoproductie in Duitsland, wat de vraag naar staal zal verhogen.

Thyssenkrupp heeft voor 700 miljoen euro investeringen aangekondigd in zijn staaldivisie, met specifieke plannen voor de fabrieken in Bochum en Duisburg voor de behoeften van de moderne auto-industrie. Het bedrijf is ook van plan om banen te schrappen.

