Vorig jaar waren er in ons land meer dan honderd cyberaanvallen per dag, goed voor 37.982 incidenten. Dat is een stijging van 37 procent ten opzichte van 2019.

Het aantal cyberaanvallen namen sterk toe tijdens de coronalockdown. "Veel bedrijven waren op het gebied van infrastructuur, beleid en opleiding niet voorbereid op de sterke toename van hybride werken, waardoor hun digitale kwetsbaarheid toenam", aldus Dominique Demonté, directeur Context van de technologiefederatie Agoria, die vandaag een studie voorstelt over cybersecurity. "De pandemie had tot gevolg dat cybercriminelen meer greep kregen op de veiligheid van ondernemingen."

42 procent van de kleine en middelgrote ondernemingen kreeg te maken met een cyberincident. Bij 38 procent van de getroffen bedrijven veroorzaakte het een bedrijfsstilstand. Eén op twee organisaties in België heeft geen actieve cybersecuritystrategie. In een studie van Agoria uit 2021 bleek al dat de helft van de technologische maakbedrijven in het geval van een cyberaanval niet weet hoe adequaat te reageren.

Er zijn in België 441 bedrijven actief in cybersecurity (233 in Vlaanderen). Samen hebben ze een omzet van 1,58 miljard euro. De 6.405 medewerkers tekenen voor 600 miljoen euro toegevoegde waarde. Ze zijn uiteraard vooral actief in de telecom- en IT-sector, maar worden op de voet gevolgd door het bank- en verzekeringswezen (20%) en de overheid (19%).

Volgens een Agoria-enquête verwachten de cybersecuritybedrijven dat de omzet in hun niche tegen 2025 2,15 keer hoger zal liggen. Er zijn 4.000 vacatures voor cybersecurity-experts, waarvan 1.205 in de sector zelf. Demonté heeft de ambitie de Belgische cybersector wereldwijd op de kaart te zetten, en verwijst naar "het Israëlische model", omdat dit land de grootste mondiale spelers telt in de digitale veiligheid.

Om zijn ambitie waar te maken, moet op drie niveaus worden gewerkt, stelt Demonté. Ten eerste moet de opleiding in cybertechnologie, ook aan de universiteiten en de hogescholen, worden opgeschroefd in samenwerking met het bedrijfsleven. Ten tweede moet het management van ondernemingen nog meer gesensibiliseerd worden rond cybersecurity. "Ondernemers moeten leren dat IT-beveiliging geen kostenpost, maar een investering is", stelt Demonté. Ten slotte moet worden gewerkt aan de internationalisering van de Belgische IT-sector. "Slechts 16 procent van de omzet is er internationaal. Dat is gewoon te weinig", waarschuwt hij. "Door sterker de internationale kaart te spelen, neemt ook de expertise toe, en dat is dan weer een troef voor alle Belgische ondernemingen."

Is de verwijzing naar het Israëlische model niet al te ambitieus? De Israëlische IT-industrie wordt immers gesponsord en technologisch ondersteund met de knowhow van het Israëlische leger. "We kunnen er wel degelijk van leren", aldus Demonté. "Niet toevallig hebben we de studie gelanceerd met Defensie. Er waait een nieuwe wind in het leger, dat zich steeds meer ontwikkeld als een sterke factor in de bestrijding van cybercriminaliteit. Ondernemingen, wetenschappelijke instituten en het leger kunnen samen een vuist maken tegen cybercriminelen."

