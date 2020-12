Thomas Leysen, de voorzitter van de raad van bestuur van de materialengroep Umicore, weerlegt dat er een tweespalt is in het bedrijf, met een boomende recyclagedivisie tegenover een batterijtak waarvan de winst dit jaar 60 procent terugloopt. 'De vraag naar onze batterijmaterialen zal enorm toenemen', zegt hij in het programma Z-Talk op Kanaal Z.

Midden december verraste Umicore met een hoger dan verwachte winstprognose van 530 miljoen euro. Dat is grotendeels te danken aan de recyclagedivisie die profiteert van de hoge prijs van rodium. Dat zeldzame edelmetaal is inmiddels 22 keer meer waard dan vijf jaar geleden. De recente recordhoogte - een verdubbeling sinds 2019 - komt door de aanhoudend stijgende vraag naar rodium, maar ook door de sluiting van veel mijnen wegens coronamaatregelen. THOMAS LEYSEN. 'De cijfers zijn inderdaad te danken aan die heel hoge vlucht van de metaalprijzen, zeker de laatste maanden. Daar profiteert onze fabriek in Hoboken disproportioneel van. Dat geeft ons een tijdelijk voordeel. Dat zal ooit anders zijn. Wat naar boven gaat, kan ook naar beneden gaan.' 'Maar we verwachten dat de vraag erg hoog zal blijven. De nieuwste regelgeving maakt dat je meer rodium nodig hebt dan voordien. In de nieuwe toepassingen voor autokatalysatoren wordt rodium heel belangrijk om de steeds strenger wordende regelgeving te kunnen volgen. En het aanbod is beperkt, dus we verwachten dat die hoge edelmetaalprijzen nog een tijd zullen aanhouden.'LEYSEN. 'Ik denk niet dat er een tweespalt is, je mag dat niet zo bekijken. De batterij-afdeling heeft op termijn de meeste groeiperspectieven. Umicore heeft drie grote activiteitsgebieden. Er is de recyclage en daar zijn we inderdaad gevoelig aan metaalprijzen. We hebben de autokatalysatoren, die dit jaar zwaar geraakt zijn door de terugval in de automobielproductie. Maar die herneemt heel snel in de laatste maanden van dit jaar. En dan hebben we de batterijmaterialen.'Lees verder onder de video'Er is altijd wel één afdeling die in een bepaald jaar beter presteert dan een andere. Twee jaar geleden was dat de batterijdivisie, nu is dat de recyclagedivisie. Het toont dat het businessmodel van Umicore stabiel is. Er is altijd wel iets dat het wat moeilijker heeft en iets dat het wat beter doet. In dit coronajaar, waarin de automobielindustrie, onze voornaamste afzetmarkt, het zeer zwaar te verduren heeft, zal Umicore door dat businessmodel uiteindelijk eindigen met het beste bedrijfsresultaat ooit.' 'We zijn begonnen als de hofleverancier van de makers van batterijen voor consumentenelektronica. Sinds een jaar is die batterijmarkt voor ons al kleiner geworden dan de elektrische wagens. En dat terwijl slechts een klein percentage van de nieuwe verkochte wagens elektrisch is. Als die elektrificatie zich geleidelijk doorzet, dan zal de vraag naar onze kathodematerialen enorm toenemen. Het zal erop aankomen ons goed te blijven positioneren in dat segment.'LEYSEN. 'Elke hybride wagen is ook attractief voor ons. Hybride wagens hebben inderdaad minder grote batterijen nodig, maar ze hebben hoe dan ook batterijen nodig. In een gsm heb je ongeveer 7 gram nodig van het product dat wij maken. In een laptop is dat 20 gram. In een plug-inhybride is dat waarschijnlijk al 5 kilo. In een volledig elektrische wagen is dat 50 kilo, in een bus is dat 500 kilo. Dat zijn dus andere grootteordes.''Op termijn denk ik dat men meer voor volledig elektrische wagens zal kiezen, ook in Europa. In China zien we dat al, daar is het plug-infenomeen minder groot. Die groei zal er sowieso zijn.'LEYSEN. 'Nee, ik denk dat wij de meeste batterijtypes kunnen leveren. Die technologie is constant in beweging en wij moeten die ook volgen. We doen grote technologische inspanningen om mee aan de spits te blijven. Aan die ene technologie, lithium-ijzer-fosfaat, werken we niet. Tesla zal die voor bepaalde wagens inzetten, maar waarschijnlijk voor het minder performante segment.''We maken ons over de groei van de markt dus niet zoveel zorgen. Maar het zal voor ons zaak zijn aan de technologie te blijven sleutelen, want de kostprijs moet nog verder naar beneden. De eisen van de autoproducenten worden ook steeds strenger. Umicore heeft daar een heel goede uitgangspositie. We hebben natuurlijk te maken met heel grote Aziatische concurrenten. We zijn in die markt de enige grote speler van Europese origine. We willen zeker bij de winnaars in de sector blijven.'