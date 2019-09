Er is geen oplossing gevonden om een doorstart te realiseren voor de retailtak van Thomas Cook België en zijn circa 500 werknemers. Het wordt een faillissement, zo heeft de directie maandag bevestigd na een ondernemingsraad.

Thomas Cook Retail België, dat 91 Neckermann- en Thomas Cook-reiswinkels omvat, had tegen vandaag/maandag zowat 5 miljoen euro nodig om een doorstart te kunnen realiseren. Maar 'ondanks zeer intensieve gesprekken met verschillende partijen tot het laatste ogenblik is het jammer genoeg niet tot een akkoord gekomen over de noodzakelijke kortetermijnfinanciering', meldt de directie maandag in een mededeling.

Er was nochtans interesse van touroperators, hoteluitbaters en investeringsmaatschappijen, zowel uit binnen- als buitenland, om Thomas Cook Retail Belgium volledig of gedeeltelijk over te nemen. Maar omdat er niet genoeg cash voorhanden is, eindigt de poging tot doorstart. 'De tsunami die door het faillissement van de Thomas Cook Group werd veroorzaakt, bleek te groot.' De Britse moedergroep ging vorige week over de kop.

In de Neckermann-winkels en Thomas Cook-shops werkten ongeveer 270 mensen, nog eens zowat 230 mensen bemanden de ondersteunende diensten op het hoofdkantoor in Zwijnaarde.

'We bedanken uitdrukkelijk al onze medewerkers die tot de laatste dag met extreem veel inzet alles hebben gedaan voor onze organisatie', klinkt het nog. 'We leven mee met hen in deze moeilijke momenten en doen er alles aan om hen zo goed mogelijk te ondersteunen, samen met de sociale partners.'

De Gentse ondernemingsrechtbank verklaarde vorige week woensdag al drie andere Belgische dochtervennootschappen van de Belgische poot van Thomas Cook failliet: Thomas Cook België, Thomas Cook Retail en Thomas Cook Financial Services. Voor die bedrijven werkten samengeteld iets meer dan 70 personeelsleden.