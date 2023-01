Thalys wordt Eurostar

De fusie tussen de operatoren van hogesnelheidstreinen Eurostar en Thalys is dinsdag een nieuwe fase ingegaan. In Brussel werden de eerste treinen voorgesteld met het nieuwe logo van Eurostar - de merknaam Thalys verdwijnt. De fusiegroep heeft de ambitie om 30 miljoen passagiers te vervoeren per jaar tegen 2030. Dat zouden er dubbel zoveel zijn als in 2022.

© belga