Thalys kent recordzomer met meer dan 1,3 miljoen reizigers

Dankzij de goede zomer heeft Thalys tot dusver dit jaar (tot en met augustus) het verkeer zien toenemen met 5,6 procent en de omzet met 4,9 procent, klinkt het. De voorbije zomer kon de verbinding Brussel-Parijs (+10,5 procent) goede resultaten voorleggen, vooral dankzij een groei met 17 procent van het aantal reizigers bij IZY, het lowcostalternatief van Thalys.

Het seizoensaanbod met de Zon-Thalys richting Marseille kende een stijging met 13 procent in vergelijking met 2017. Dit aanbod wordt in 2019 verder uitgebreid met Bordeaux als nieuwe bestemming vanuit Brussel. In Duitsland zal dit najaar het Thalys-aanbod worden hervat op de distributiekanalen van Deutsche Bahn, wat volgens Thalys 'heel wat nieuwe perspectieven biedt'.