De maker van elektrische auto's Lucid Motors, een rivaal van Tesla, krijgt een beursnotering in New York. Het in 2007 opgerichte Lucid wordt geleid door Peter Rawlinson, een voormalige ingenieur van Tesla.

Lucid zegt in de tweede helft van dit jaar met de productie te willen beginnen van zijn luxesedan, de Lucid Air. De in Californië gevestigde onderneming bouwt de auto's bij zijn fabriek in Arizona. Momenteel telt Lucid circa 2.000 werknemers en daar moeten er nog 3.000 bijkomen voor het einde van dit jaar.

Rawlinson heeft al regelmatig gezegd dat Lucid geen directe concurrent is van Tesla, omdat zijn bedrijf zich meer richt op het duurdere segment van de markt voor elektrische auto's. Tesla richt zich volgens hem meer op massaverkopen.

De marktwaarde van Lucid ligt op 24 miljard dollar. De beursgang verloopt via een fusie van Lucid met de lege beurshuls Churchill Capital IV. Daarnaast vindt er een kapitaalinjectie plaats van investeerders. Met de opbrengsten wil Lucid zijn productiecapaciteit uitbreiden. Een van de vroege investeerders in Lucid is het Saoedische staatsinvesteringsfonds. Dat staatsfonds komt nu opnieuw met geld over de brug.

Lucid zegt in de tweede helft van dit jaar met de productie te willen beginnen van zijn luxesedan, de Lucid Air. De in Californië gevestigde onderneming bouwt de auto's bij zijn fabriek in Arizona. Momenteel telt Lucid circa 2.000 werknemers en daar moeten er nog 3.000 bijkomen voor het einde van dit jaar. Rawlinson heeft al regelmatig gezegd dat Lucid geen directe concurrent is van Tesla, omdat zijn bedrijf zich meer richt op het duurdere segment van de markt voor elektrische auto's. Tesla richt zich volgens hem meer op massaverkopen. De marktwaarde van Lucid ligt op 24 miljard dollar. De beursgang verloopt via een fusie van Lucid met de lege beurshuls Churchill Capital IV. Daarnaast vindt er een kapitaalinjectie plaats van investeerders. Met de opbrengsten wil Lucid zijn productiecapaciteit uitbreiden. Een van de vroege investeerders in Lucid is het Saoedische staatsinvesteringsfonds. Dat staatsfonds komt nu opnieuw met geld over de brug.