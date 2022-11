De Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens Tesla moet in China zowat 80.000 wagens terugroepen voor problemen met de software en de veiligheidsgordels.

Het gaat om ingevoerde en in China gebouwde wagens, zo melden de toezichtsautoriteiten vrijdag in Peking.

Door softwareproblemen geeft het display bij bepaalde ingevoerde wagens van de types 'Model S' en 'Model X' foutieve meldingen en stopt de stroomtoevoer tijdelijk. In extreme gevallen kan dit zorgen voor een verhoogd risico op ongevallen, klinkt het in de mededeling van de autoriteiten. Bij zowat 70.000 wagens moet de software aangepast worden. Daarnaast zijn er problemen met de bevestiging van de veiligheidsgordels bij zowat 10.000 in China gebouwde wagens van het type 'Model 3'. Dat kan leiden tot een verhoogd risico op verwondingen bij een ongeval.

