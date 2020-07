De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Tesla heeft woensdag de Japanse autobouwer Toyota voorbijgestoken als meest waardevolle automerk ter wereld.

Het aandeel Tesla steeg woensdag tijdens de handel op de beurs van New York met 3,5 procent. Het bedrijf van de omstreden CEO en hoofdaandeelhouder Elon Musk werd zo gewaardeerd op 207,2 miljard dollar (184 miljard euro). Dat is meer dan de waarde van Toyota op dat moment (201,9 miljard dollar).

Tesla produceerde in het eerste kwartaal 103.000 voertuigen, of ongeveer 4 procent van de bijna 2,4 miljoen voertuigen die bij Toyota van de band rolden.

Het aandeel Tesla werd dit jaar al meer dan dubbel zoveel waard. Drie weken geleden kwam het voor het eerst sinds de beursgang tien jaar geleden boven de kaap van de duizend dollar uit. In januari was het Volkswagen al voorbijgestoken als op een na meest waardevolle automerk, en intussen is het meer dan dubbel zoveel waard als het Duitse autoconcern.

