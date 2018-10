Tesla bereikt akkoord over locatie Gigafactory China

Voor de grond in de buurt van Shanghai moet 973 miljoen yuan (zo'n 121 miljoen euro) worden betaald. De overeenkomst geldt voor vijftig jaar. Topman Elon Musk van Tesla raamde de kosten voor de eerste fase van het optuigen van de fabriek eerder op ongeveer 2 miljard dollar. Voor de volledige ingebruikname is nog meer geld nodig.

Tesla heeft in de VS al twee Gigafactory's. Daarnaast heeft de maker van onder meer elektrische auto's meerdere, kleinere productie- en onderhoudslocaties, onder meer in Tilburg.

Er zijn nog plannen voor een grote Europese Tesla-fabriek. In de zomer raakte bekend dat de autobouwer gesprekken zou voeren met de Duitse en Nederlandse autoriteiten. Het Vlaamse exportagentschap Flanders Investment and Trade verklaarde toen dat ook Vlaanderen nog in de running is.