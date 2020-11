Tesla-aandeel schiet de hoogte in

De koers van Tesla is dinsdag bij de opening van de beurs in New York de hoogte in gevlogen. Het aandeel was bijna 13 procent meer waard.

Maandagavond was bekendgemaakt dat de Amerikaanse bouwer van elektrische auto's eind december zou worden opgenomen in de prestigieuze beursindex S&P 500. Tesla is momenteel het waardevolste autobedrijf ter wereld.