Voedingsbedrijf Ter Beke heeft zijn hogere kosten voor grondstoffen en energie in de eerste jaarhelft doorgerekend aan zijn klanten, maar met vertraging. Daardoor heeft het minder goede financiële resultaten geboekt in vergelijking met de eerste helft van 2021, zo meldt het Oost-Vlaamse bedrijf vrijdag.

De omzet steeg met 9 procent naar 373 miljoen euro. De winst voor aftrek van intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen (ebitda) daalde echter met 33 procent tot 18 miljoen euro. Het nettoresultaat bleef stabiel op 1,5 miljoen euro dankzij een normalisering van de fiscale lasten.

In de toekomst wil Ter Beke, dat tot nu toe vooral bereide (vlees)gerechten maakt, inzetten op duurzaamheid. Het neemt een belang in de start-up Davai Dumplings, die plantaardige dumplings maakt en verkoopt.

Ter Beke wil ook Imperial Meat Products uit België en Stegeman uit Nederland overnemen van de Mexicaanse multinational Sigma. Zo zou Ter Beke eigenaar worden van onder meer het broodbeleg Aoste en van de Marcassou-worst. De afronding laat echter op zich wachten, omdat de mededingingsautoriteiten de deal van naderbij willen onderzoeken.

Het bedrijf blijft ondertussen voorzichtig met vooruitblikken. "Het is op vandaag onmogelijk om een goede inschatting te maken van de resultaten voor de toekomst", luidt het. Dat heeft te maken met de grote onzekerheid over de grondstoffenprijzen.

