In maart heeft een recordaantal werknemers aan telewerk gedaan, zo meldt hr-bedrijf Attentia dinsdag. Het aantal telewerkers lag zelfs hoger dan in de beginperiode van de coronapandemie. Volgens sectorgenoot SD Worx wil een op drie Belgen ook na corona minimum één keer per week thuiswerken.

Op 9 juni gaat een eerste versoepeling van de telewerkregels in voege. Toch werkten bedienden afgelopen maart nog een recordaantal werkuren van thuis uit volgens Attentia. Het gaat om 41,5 procent van de gepresteerde uren, bij de directie- en kaderleden is dat zelfs 65,3 procent. Het vorige record, in maart 2020, klokte af op respectievelijk 40,1 en 62 procent.

'Het lijkt een bevestiging dat telewerk ook straks een hoofdrol zal blijven spelen, ook al zou het vanaf 1 juli niet meer verplicht zijn', aldus Attentia, dat de cijfers puurde bij bedrijven die er klant zijn. Attentia voegt eraan toe dat de tijdelijke werkloosheid stabiel blijft en het kort verzuim daalt. Flexibilisering van arbeid - bijvoorbeeld met thuiswerk - moet wel een aandachtspunt zijn voor bedrijven die de terugkeer naar kantoor voorbereiden, klinkt het nog. Er is een "duurzaam telewerkkader" nodig in bedrijven, nu het einde van de coronaperiode in de verte gloort.

Volgens SD Worx is nu 9 juni voor de deur staat, 45 procent van de werknemers zinnens om niet meer van thuis te werken. Bedrijven zullen met andere woorden nog op de rem moeten staan. Anderzijds wil één op de drie Belgen minstens 1 keer per week thuis blijven werken. Bij vrouwen ligt dit hoger (39,8 %).

Ergonomie en hygiëne

Met de terugkeer naar de werkvloer in het vooruitzicht, vindt een op de vijf dat hun werkplek aan een facelift toe is. Dat meldt hr-dienstverlener Tempo-Team. Ruim een op de drie werknemers (39 %) klaagt over omgevingslawaai op hun werkplek en een op de vijf heeft het gevoel dat te veel mensen op eenzelfde plaats werkten. Een kwart van de werknemers geeft aan te moeten werken met kunstlicht en bijna de helft zegt dat er meer geïnvesteerd moet worden in ergonomie. Daarnaast vindt 14 procent dat er meer aandacht nodig is voor hygiëne op de werkvloer.

'Wanneer werknemers een fijne werkplek hebben, heeft dat een reële impact op de motivatie en het welzijn van de medewerkers', zegt professor Anja Van den Broeck (KU Leuven). 'Zo zien we dat een mindere mentale en fysieke gezondheid samenhangt met een werkplek die gebreken vertoont: lawaaihinder, veel mensen bij elkaar, geen daglicht en oppervlakkig schoonmaakwerk.' Volgens Van den Broeck kiezen werkgevers er te vaak voor om te besparen, bijvoorbeeld op het aantal werkplaatsen. 'Ze mogen echter de kosten in termen van welzijn en gezondheid niet onderschatten.'

Een eerste telewerkversoepeling gaat op 9 juni in: telewerk blijft verplicht, maar vanaf dan is 1 terugkeermoment per week mogelijk. Er zijn daarbij ook grenzen aan het aantal werknemers dat tegelijk aanwezig mag zijn. Vanaf 1 juli is telewerk niet langer verplicht, maar het blijft wel aanbevolen, net als testing.

