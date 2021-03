Telenet heeft een belang van 49 procent genomen in productiehuis Caviar. Dat heeft het bedrijf dinsdag aangekondigd.

Hoeveel Telenet betaalt voor het belang is niet bekendgemaakt.

Caviar begon als Vlaams productiehuis, maar groeide uit tot een studio die internationaal actief is, met zowel televisiecontent, fictie als reclamecampagnes. Caviar is bekend van reeksen als 'Down The Road' of formats als 'De Code van Coppens', maar het bedrijf is ook de producent van 'Sound of Metal', een Amerikaanse film die genomineerd is voor zes Oscars. Binnenkort wordt begonnen met 'Rebel', de nieuwste film van Adil en Bilall. Het bedrijf werkte ook al voor grote adverteerders als Apple en Coca-Cola.

Het productiehuis heeft in eigen land vestigingen in Brussel, Antwerpen en Mechelen, en heeft daarnaast vestigingen in Los Angeles, Londen, Parijs en Amsterdam. Caviar was al een tijd op zoek naar een strategische partner.

De overige aandelen blijven in handen van de huidige aandeelhouders Bert Hamelinck (CEO Caviar en verantwoordelijk voor fictie), Mathias Coppens (verantwoordelijk voor tv-afdeling Roses Are Blue) en Michael Sagol (Chief Talent Officer en verantwoordelijk voor branded content internationaal).

Bedoeling van de instap van Telenet in Caviar is van Vlaams audiovisueel talent een wereldmerk te maken, klinkt het. 'Telenet ziet in Caviar Group een speler die zowel heel straffe content kan maken alsook ervaring heeft om deze content en de talenten erachter, internationaal te vermarkten', aldus Telenet.

