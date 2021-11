Telenet valt af in de overnamestrijd rond VOO, de eigenaar van het Waalse en een deel van het Brusselse kabelnetwerk. Dat zal de existentiële vragen alleen maar doen toenemen. Telenet kan op korte termijn op zijn dominante positie in Vlaanderen teren, maar het kan niet meer uitbreiden naar de rest van België. In Vlaanderen zal de concurrentie alleen maar toenemen.

Orange Belgium en Telenet waren nog de enige partijen die met Nethys, de holding die wordt gecontroleerd door Waalse intercommunales, onderhandelden over VOO. Na een biedstrijd is Orange Belgium overgebleven en gaan de onderhandelingen de laatste fase in. Voor Orange is het binnenhalen van VOO een enorme opsteker. Orange profileert zich al bijna drie jaar met een goedkoper totaalaanbod van mobiel en vast internet. Maar het heeft enkel een eigen mobiel netwerk, voor het vaste netwerk moest het toegang en capaciteit huren bij Telenet en VOO. Dat maakt zulke telecombundels minder rendabel voor Orange. Nu krijgt het zijn partner in Franstalig België grotendeels in handen en kan het een ...

Orange Belgium en Telenet waren nog de enige partijen die met Nethys, de holding die wordt gecontroleerd door Waalse intercommunales, onderhandelden over VOO. Na een biedstrijd is Orange Belgium overgebleven en gaan de onderhandelingen de laatste fase in. Voor Orange is het binnenhalen van VOO een enorme opsteker. Orange profileert zich al bijna drie jaar met een goedkoper totaalaanbod van mobiel en vast internet. Maar het heeft enkel een eigen mobiel netwerk, voor het vaste netwerk moest het toegang en capaciteit huren bij Telenet en VOO. Dat maakt zulke telecombundels minder rendabel voor Orange. Nu krijgt het zijn partner in Franstalig België grotendeels in handen en kan het een groter deel van de koek voor zich houden.Voor Telenet is de kans nu wellicht definitief verkeken om nog een rol van betekenis te spelen in Franstalige België. Uitbreiden naar de rest van België via de overname van VOO was de beste manier om snel een pak nieuwe klanten binnen te halen en eventueel de kosten proberen te drukken. Orange zet Telenet nu een lelijke pad in de korf.Voorlopig moet de groei van Vlaanderen blijven komen, maar ook daar zit het met een probleem. Telenet is de belangrijkste telecomoperator in Vlaanderen. Kort na de eeuwwisseling kon het via zijn kabelnetwerk, oorspronkelijk voor televisie, sneller breedbandinternet aanbieden dan Proximus dat via de telefoonkabel kon. Ook in digitale televisie had het in de beginjaren het beste aanbod. Maar nu zit Telenet al een paar jaar aan zijn plafond in Vlaanderen. Het verliest er elk jaar een beperkt percentage klanten aan Proximus en Orange, die met goedkopere bundels Telenet-klanten losweken. Tegelijk is er ook de opkomst van Netflix en andere streamingdiensten die Telenets inkomsten uit betalende digitale televisie en uit reclame-inkomsten bij de gratis Play-zender (onder meer het vroegere Vier en Vijf) bedreigen.Bovendien lijkt Telenet minder lang dan verwacht te kunnen teren op zijn netwerk van kabelaansluitingen bij particulieren. Proximus investeert versneld in glasvezelaansluitingen bij mensen thuis. Daarmee treft het Telenet in het hart. De superieure snelheid via een kabelaansluiting is de reden waarom Telenet zoveel gezinnen aan zich kon binden. Elke ouder weet dat snelle wifi even belangrijk of zelfs belangrijker is om de huisvrede te bewaren dan eten of warm water. Een glasvezelaansluiting biedt een nog beter netwerk dan de kabel en daardoor verliest Telenet zijn unieke voordeel in Vlaanderen.Telenet moet daarom ook versneld enkele miljarden euro's investeren in glasvezelaansluitingen, maar worstelt met de financiering en de uitvoering. Het wil samen met de Vlaamse nutsinfrastructuurbeheerder Fluvius investeren in de upgrade van het kabelnetwerk naar glasvezel. Het zou daarbij zijn vaste netwerk onderbrengen in een nieuwe joint venture met Fluvius. Wellicht is dat financiële spitstechnologie om goedkoper te kunnen lenen voor de dure glasvezelinvesteringen. Voor Telenet is het potentieel, of het terugverdieneffect, ook veel minder groot dan voor Proximus. Telenet moet vooral in glasvezel investeren om zijn bestaande klanten te kunnen houden. Proximus kan via glasvezel ook nog nieuwe klanten winnen, want het staat in Vlaanderen niet zo sterk in vast internet. Telenet kan niet uitbreiden naar de rest van België en in Vlaanderen moet het zich vooral verdedigen. Het raakt ingesloten. De vraag is wat de hoofdaandeelhouder, Liberty Global, zal doen.