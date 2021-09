Er zijn nog vijf spelers in de running voor de overname van telecomoperator VOO, het filiaal van Nethys. Voor de tweede ronde van onderhandelingen zijn de Belgische operators Orange en Telenet, maar ook drie investeringsfondsen geselecteerd. Nethys weigert de informatie te bevestigen.

De twee Belgische bedrijven waren al kandidaat bij de eerste, afgebroken verkoop. Ze zien in de operatie een unieke strategische kans om hun positie in het zuiden van het land te versterken. Maar het management van Nethys heeft dus ook drie investeringsfondsen gekozen voor de tweede ronde, waaronder het Amerikaanse fonds Warburg Pincus. Een ander fonds, Providence, is uit de race verdwenen. Providence was op weg om VOO in handen te krijgen vooraleer de operatie werd geannuleerd.

De verkoop van 50 of 75 procent van de telecomoperator moet VOO valoriseren op 1,4 miljard euro, 200 miljoen euro meer dan bij de waardering bij de geannuleerde operatie van vorig jaar.

