Een reeks grote telecom- en mediaspelers in België richt samen een nationale reclameregie op. De nieuwe regie zal de reclameactiviteiten omvatten van mediamerken als Vier, Vijf en Zes, De Standaard, Het Nieuwsblad en een aantal regionale zenders, en VRT-websites zoals één.be en sporza.be. Ze zullen ook data van gebruikers delen.

De nieuwe nationale reclameregie wordt een joint venture tussen Mediahuis (44,4 procent), Telenet/SBS (44,4 procent) en Proximus/Skynet (11,2 procent). Ze zou begin 2021 operationeel moeten zijn.

Adverteerders zullen bij de regie terechtkunnen voor reclame op een hele reeks mediakanalen, van nationale tv-zenders over regionale kranten tot internationale streamingdiensten en sociale netwerken, zo luidt het in een persbericht. Denk aan de tv-zenders Vier, Vijf en Zes (via Telenet/SBS), de kranten De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg en de regionale zenders ATV, TVL, TVO en ROBtv (via Mediahuis) en websites als Dailymotion via Proximus/Skynet. Ook Pebble Media, dat onder meer reclame werft voor de VRT-sites één.be, sporza.be en stubru.be en voor Spotify en Snapchat, is betrokken.

De bedrijven zijn ook van plan data over hun gebruikers te delen, zo blijkt. 'Door de rijkdom aan data van de verschillende mediamerken met elkaar te combineren, ontstaat een bijzonder sterk aanbod aan segmentatiemogelijkheden', klinkt het in een persbericht. 'Hierdoor zullen adverteerders hun klanten nog doelgerichter en efficiënter kunnen bereiken. Dit alles steeds in transparantie en met respect voor de privacy van de consument.'

'Het premium merkenportfolio van de nieuwe regie staat garant voor een groot en kwalitatief bereik, zowel via televisie, in print als online', zo staat nog in het persbericht. 'Zo zal de regie maandelijks meer dan 70 procent van alle Vlamingen en meer dan 25 procent van alle Franstaligen via online bereiken.'

De VAR, de reclameregie van de VRT, stapt tegelijkertijd wel uit het kapitaal van Pebble Media. Tot nu toe zat ze daar samen in met Telenet. De openbare omroep zelf doet dus niet mee met de joint venture. Ook DPG Media (vtm, Het Laatste Nieuws ...) doet niet mee.

