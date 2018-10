Telenet doekt Coditel Brabant op

Coditel Brabant, zoals SFR België officieel heet, begint de wettelijke informatie- en raadplegingsfase om 40 van zijn 49 personeelsleden te kunnen ontslaan. Dat heeft het bedrijf aan het personeel en de vakbonden meegedeeld.

Telenet nam Coditel Brabant in juni 2017 over van de Franse operator Altice. Geleidelijk probeert het nu de Coditel-klanten over te zetten naar de producten van Telenet. "Het merk SFR mag door het akkoord met Altice slechts gedurende een beperkte periode worden gebruikt", verklaart Telenet.

Daarom worden de verkoop- en de klantendienst van Coditel nu snel afgebouwd. Hetzelfde geldt voor algemene diensten als financiën en informatica. Eind maart 2019 zullen al die activiteiten zijn stopgezet, meldt Telenet. "De directie heeft dan ook helaas geen keuze en moet haar intentie bekendmaken om over te gaan tot een collectief ontslag dat 40 van de 49 medewerkers van Coditel in België zou raken", luidt de mededeling. Enkele functies blijven, onder meer omdat ze rechtstreeks verband houden met de netwerkinfrastructuur.

Op zoek naar banen in Telenet

De getroffen werknemers kunnen wel bij Telenet solliciteren. Coditel Brabant zal "alles in het werk stellen om hen optimaal te begeleiden", aldus CEO Patrick Vincent van Coditel.

Het spreekt vanzelf dat de actie van Telenet bij de Waalse intercommunale Nethys en zijn Brusselse partner Brutélé met argusogen zal worden gevolgd. Volgens persberichten deed Telenet in juni een bod op Brutélé, dat de zes Brusselse gemeenten bedient waar Telenet nog geen aanbod heeft. Nethys van zijn kant probeert Brutélé zelf binnen te halen. Die twee werken nu samen onder het merk VOO.

Telenet wil Nethys zelf ook inlijven, maar CEO John Porter zei in augustus dat hij geen beweging verwacht in dat dossier tot na de federale verkiezingen van eind mei.