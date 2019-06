Telecomspeler Destiny neemt Fuzer en Escaux over

Destiny neemt zijn sectorgenoot Fuzer en het moederbedrijf Escaux over. De telecomspeler verstevigt zo zijn positie in de zakelijke markt met een totaalaanbod voor onlinetelecomdiensten. "Cloudcommunicatie voor bedrijven wordt in België een markt van 900.000 gebruikers tegen 2022", zeggen CEO Daan De Wever en managing director voor België Joachim Lauwers.

