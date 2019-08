Het Antwerpse Esoptra haalt 2,4 miljoen euro op om zijn softwareplatform verder te commercialiseren. Het is al de zesde start-up van de techveteranen Paul Carpentier en Jan Van Riel. "Esoptra speelt voor data de rol die de pakjesbezorgers spelen bij leveringen aan huis."

De gezamenlijke en rijk gevulde carrière van Paul Carpentier en Jan Van Riel draait rond data. Eerder richtten ze al bedrijven op die focusten op de efficiënte en veilige opslag van grote hoeveelheden data, waaronder Filepool en Gnosis. Esoptra gaat een stapje verder. Het zorgt ervoor dat de juiste data gemakkelijker door de juiste personen of systemen kunnen worden gebruikt. "Er is behoefte aan datatransformatie", zegt CEO Paul Carpentier. "Jan en ik hadden het basisidee al in 1988, maar het heeft tot 2017 geduurd voor we er een bedrijf van maakten. Veel bedrijven hebben enorm veel data verzameld, maar die gegevens zijn meestal niet toegankelijk genoeg en daardoor wordt er ook te weinig mee gedaan. Ons softwareplatform maakt de meest uiteenlopende soorten data snel toegankelijk. Het heeft onder meer tools om die data in de juiste vorm of het goede bestandsformaat te krijgen, een beetje te vergelijken met een Zwitsers zakmes."

...