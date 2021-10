De technologiesector wil in tien jaar tijd, van begin 2021 tot eind 2030, in totaal 40.000 extra jobs creëren, of 16 elke werkdag. Dat deelt Agoria, die haar halfjaarlijkse stand-van-zaken van de sector opmaakt, dinsdag mee.

De 40.000 extra jobs zouden bovenop de vervangingen komen van wie van werk verandert of met pensioen gaat. Agoria gaat wel uit van 'de veronderstelling dat de sector zijn concurrentiepositie kan behouden of versterken'. Ook moet de arbeidsmarkt toelaten 'om opwaartse mobiliteit te realiseren via het permanent vormen van alle werknemers'.

Agoria zegt dat het met die 'new deal' de hand wil reiken aan de verschillende regeringen in ons land, op één week van de jaarlijkse beleidsverklaring van premier Alexander De Croo (Open Vld). De technologiefederatie wil 'er samen voor zorgen dat tegen 2030 minstens 8 op de 10 personen van 20 tot en met 64 jaar een job hebben' en zegt dat het de eerste sector is die dergelijk engagement aangaat.

Bart Steukers, CEO van Agoria, voegt er in het persbericht aan toe dat de coronacrisis voor de technologiesector stilaan verteerd lijkt. 'Meer nog, we hadden voor nog een pak meer jobs en groei kunnen zorgen, maar er staat een enorme rem op ons activiteitsniveau door de bevoorradingsproblemen en het recordaantal vacatures. Vandaag tellen we 15.860 openstaande jobs, en we krijgen ze maar niet ingevuld, onder andere omdat een op de vier personen die perfect kan werken, gewoon niet op zoek is naar werk. De schaarste op de arbeidsmarkt is voor ons intussen een veel grotere uitdaging dan de coronacrisis.'

