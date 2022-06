De investeerder in internetbedrijven Prosus heeft zijn belang van zowat 4 procent in de Chinese websinkel JD.com van de hand gedaan. Dat leverde de groep 3,67 miljard dollar (3,48 miljard euro) op, zo maakte ze maandag bekend.

Prosus, met beursnotering in Amsterdam, is de tak voor techinvesteringen van het Zuid-Afrikaanse technologieconcern Naspers. Het bedrijf is met name de grootste aandeelhouder van het Chinese technologieconglomeraat Tencent, met een belang van bijna 29 procent.

Dat laatste bedrijf kende onlangs een interimdividend toe aan Prosus in de vorm van aandelen van JD.com. Het zijn die aandelen die Prosus van de hand heeft gedaan, 'aangezien JD.com niet tot de strategische kernactiviteiten' van de groep behoort.

Voorts maakte Prosus maandag bekend dat het ook zijn belang in Tencent zal afbouwen om een aandeleninkoopprogramma te financieren. Het nieuws duwde de beurskoers van Tencent tot 2,5 procent lager.

Prosus, met beursnotering in Amsterdam, is de tak voor techinvesteringen van het Zuid-Afrikaanse technologieconcern Naspers. Het bedrijf is met name de grootste aandeelhouder van het Chinese technologieconglomeraat Tencent, met een belang van bijna 29 procent.Dat laatste bedrijf kende onlangs een interimdividend toe aan Prosus in de vorm van aandelen van JD.com. Het zijn die aandelen die Prosus van de hand heeft gedaan, 'aangezien JD.com niet tot de strategische kernactiviteiten' van de groep behoort.Voorts maakte Prosus maandag bekend dat het ook zijn belang in Tencent zal afbouwen om een aandeleninkoopprogramma te financieren. Het nieuws duwde de beurskoers van Tencent tot 2,5 procent lager.