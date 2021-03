De koersval van techaandelen op de Amerikaanse beurzen heeft volgens beleggers lang genoeg geduurd. Vrijdag sloegen zogeheten 'dip buyers' toe. Dat zijn beleggers die er vanuit gaan dat de aandelen eigenlijk meer waard zijn dan de prijs waarvoor ze de laatste tijd op de beurzen zijn verhandeld.

Techbeurs Nasdaq kreeg er uiteindelijk 1,6 procent bij op 12.920,15 punten. Donderdag daalde de graadmeter nog tot onder het niveau waarmee de index begon aan 2021. Beleggers leken techaandelen de afgelopen tijd juist massaal van de hand te doen omdat kenners vreesden dat ze te duur waren geworden en er geen ruimte meer was voor verdere koerswinsten.

Onder meer Apple en Amazon werden vrijdag hoger gezet, met plussen rond de 1 procent. Maker van elektrische auto's Tesla ging wel nog zo'n 4 procent omlaag. Maar volgens analisten is dat niet heel vreemd, aangezien met name dit aandeel eerder flink in waarde was gestegen door alle speculatieve sentimenten op de markt.

De Nederlandse chipmaker NXP kreeg er zo'n 8 procent aan beurswaarde bij. Het bedrijf met een beursnotering in New York wil zijn aandeelhouders belonen en kondigde daarom aan voor 2 miljard dollar eigen aandelen in te gaan kopen. NXP presenteerde vorige maand al sterke cijfers over het slotkwartaal van 2020. De onderneming profiteerde volop van de toegenomen vraag naar chips vanuit autobedrijven en makers van mobiele telefoons.

Op de laatste handelsdag van de week was er ook nog ander gunstig nieuws in de Verenigde Staten. Beleggers op Wall Street voelden zich gesteund door nieuwe cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt, die veel sterker waren dan verwacht. Dat lijkt een signaal dat de Amerikaanse economie weer aan het herstellen is.

Zo zijn er vorige maand per saldo 379.000 Amerikaanse banen bijgekomen. Die aanwas van arbeidsplaatsen was vooral te danken aan groei in de horeca en de vrijetijdsbranche, waar bedrijven in sommige delen van het land weer personeel aannamen dankzij versoepelingen van lockdowns. Gesteund door het banencijfer eindigde de Dow-Jonesindex 1,9 procent hoger op 31.496,30 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 2 procent tot 3841,94 punten.

