Het Waals-Brabantse fintechbedrijf Unifiedpost zal op 22 september voor het eerst noteren op de beurs van Brussel. Dat heeft beursuitbater Euronext Brussel aangekondigd. De beursgang kan tot 252 miljoen euro opbrengen, de aandelen kosten 18 tot 20 euro, zegt Unifiedpost zelf.

Het fintechbedrijf kondigde begin september officieel zijn beursplannen aan. De aandelenuitgifte gebeurt door middel van een private plaatsing, ze staat dus niet open voor particuliere beleggers.

Unifiedpost hoopt met de operatie minstens 175 miljoen euro (bruto) op te halen. Er is een optie om te gaan tot 252 miljoen euro. Het bedrijf uit Terhulpen wil met het opgehaalde geld verder groeien, zowel intern als door overnames.

Unifiedpost biedt diensten aan voor vooral kmo's, zoals het verwerken van documenten, betalingsdiensten en identiteitsbeheer. Het bedrijf boekte in 2019 een omzet van 69 miljoen euro. In de eerste helft van dit jaar groeide de omzet met 59 procent tegenover de eerste helft van 2019. Het is wel operationeel verlieslatend.

'We bevinden ons in een goede positie, op het knooppunt van meerdere, grote, sterk groeiende markten', stelde CEO Hans Leybaert begin september. De beursgang moet helpen om 'onze aanwezigheid in Europa, als een leidende fintechonderneming, te verstevigen'.

