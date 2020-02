Proxistore heeft zijn vierde kapitaalronde afgesloten. De specialist in lokale digitale reclame haalde 5,3 miljoen euro op.

Onder de investeerders die meededen met de nieuwe ronde, vinden we PX Holding, Roularta Media Group (de uitgever van Trends), de de Waalse investeringsmaatschappij SRIW en IMBC, de investeringsmaatschappij die zich richt op de Henegouwse regio Bergen-Borinage-Centrum. Ook een nieuwe investeerder doet mee, maar die naam werd niet bekendgemaakt. Het gaat om een Franse partner actief in de reclame- en geomarketingsector.

De kapitaalronde komt er op een moment dat Proxistore commercieel een versnelling hoger wil schakelen na twee moeilijke jaren. "Met de introductie van de GDPR-regels (Europese regels voor onlineprivacy, nvdr) hebben we alle zeilen moeten bijzetten", zegt Bruno Van Boucq, de oprichter van Proxistore. "De uitgevers wilden zich ervan vergewissen dat onze technologie de regels respecteert, en adverteerders wachtten om advertentieruimte te kopen. In tegenstelling tot een reeks andere Europese bedrijven in de sector, zijn wij erin geslaagd die crisis door te komen."

Buitenland

De laatste vier maanden van vorig jaar werd Proxistore winstgevend. Voor dit jaar mikt het op een omzet van 6 miljoen euro. Het verse kapitaal moet het bedrijf toelaten opnieuw naar buitenlandse markten als Frankrijk en Spanje te trekken. Het bedrijf uit Mont-Saint-Guibert, een gemeente in Waals-Brabant, vlak bij de universiteitsstad Louvain-la-Neuve, met wel meer techbedrijven op zijn grondgebied, telt vijftien werknemers.

Met de geolokalisatierobot van Proxistore kunnen adverteerders aan mensen op het internet heel lokale reclame aanbieden. De gepatenteerde software bepaalt de locatie via gsm en pc. Een groot merk kan bijvoorbeeld aan iemand die in Elsene op het internet surft, een reclameboodschap doorgeven voor de lokale winkel in Elsene, ook via de grote buitenlandse mediabedrijven die een partnerschap met Proxistore hebben. Via een ander bedrijf kan Proxistore ook de aankoopintenties van internauten analyseren en meten in welke mate de reclame tot meer bezoekers in de winkel leidt.

Bruno Van Boucq plakt liever geen cijfers op zijn ambitie op middellange termijn, maar hij gaat er prat op dat zijn technologie uniek genoeg is om een grote speler te worden in de wereld van hyperlokale reclame.

