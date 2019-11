Jonas Dhaenens begon twintig jaar geleden van op de schoolbanken domeinnamen en online-opslagruimte voor websites te verhuren onder de naam Combell. Het bedrijf heeft al meer dan 60 overnames en fusies achter de kiezen.

Wat doet het bedrijf?

Dit jaar fuseerde Combell met zijn grote sectorgenoot TransIP (Nederland) en nam het enkele maanden later Register (Italië) over. Daarna werd het op ruim meer dan een miljard euro gewaardeerd. Ondertussen is de groep omgedoopt tot team.blue.

...