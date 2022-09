Het Japanse farmaconcern Takeda investeert 300 miljoen euro in zijn Belgische vestiging in Lessen. Er komt een nieuwe productielijn en een state-of-the-artmagazijn. Dat magazijn zou volgend jaar in augustus al openen, de productielijn wordt allicht pas in 2026 in gebruik genomen.

In de vestiging in Lessen - 'de bloedfabriek' in de volksmond - produceert Takeda antilichamen voor een zeldzame longziekte en haalt het eiwitten uit plasma. Er vertrekken elk jaar 9 miljoen flacons met hematologische producten vanuit Lessen naar meer dan tachtig landen in de wereld.

De vestiging met 1.200 werknemers bestaat al een halve eeuw. Aanvankelijk als onderdeel van Baxter, later als een vestiging van het Ierse farmabedrijf Shire. In 2019 kreeg Takeda de productiesite in handen via de overname van Shire. Takeda investeerde daarna al 118 miljoen euro in een productielijn die vorig jaar in gebruik werd genomen.

Voorsprong in energie en afvalbeheer

Oorspronkelijk zou de nieuwe investering naar een vestiging in de Verenigde Staten gaan. Dat Lessen het uiteindelijk haalde, dankt Geoffrey Pot, algemeen directeur van de productiesite in Lessen, aan diverse factoren. Traditionele argumenten, zoals de aanwezige kennis en de ruime beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel in de Belgische farma- en biotechhub, horen in dat rijtje thuis. De doorslaggevende factor was echter de voorsprong die de Henegouwse vestiging heeft opgebouwd op het gebied van energie en afvalbeheer. "Vroeger was duurzaamheid nice to have, maar vandaag is het een must", beseft Pot. "In Lessen zijn we op dat gebied altijd een pionier geweest."

Zo heeft het bedrijf een waterzuiveringsstation en slaagt het erin via een samenwerking met Ekopak tot 60 procent van zijn productiewater te hergebruiken. Naar verluidt levert dat per dag een besparing van 1 miljoen liter water op. Voorts zijn er plannen om met geothermie warmte uit de grond te halen en beschikt het over een zonnepanelenpark. Tegen 2030 wil de fabriek volledig koolstofneutraal zijn.

