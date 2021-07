Sigarettenmaker Philip Morris International wil het Britse farmabedrijf Vectura Group, dat inhalatiemedicijnen tegen longaandoeningen ontwikkelt, overnemen voor 852 miljoen pond (994 miljoen euro) in cash. Het tabaksconcern, dat onder meer Marlboro-sigaretten verkoopt buiten de VS, biedt daarmee hoger dan de Amerikaanse investeringsmaatschappij Carlyle Group.

Het bedrag dat Philip Morris biedt komt neer op een prijs van 1,5 pond per aandeel van Vectura, 11 procent meer dan de slotprijs op donderdag op de Londense beurs. Nadat het bod van de tabaksproducent bekendraakte, koerste het aandeel vrijdag ruim 13 procent hoger, tot boven de biedprijs.

Philip Morris biedt meer dan Carlyle Group, dat eerder dit jaar al aanklopte bij Vectura. Het management van het farmabedrijf ging in mei akkoord met het bod van de Amerikaanse investeringsmaatschappij. Carlyle zelf laat vrijdag weten dat het zijn opties bestudeert.

De overname van Vectura door Philip Morris, dat producten verkoopt die juist schadelijk zijn voor de longen, lijkt opmerkelijk. De tabaksproducent probeert echter al langer af te stappen van sigaretten - een product dat volgens het bedrijf zelf geen lang leven meer beschoren is. De laatste jaren investeerde het miljarden in alternatieven, zoals IQOS. Eerder deze maand kondigde het ook al de overname van het Deense Fertin Pharma - dat onder meer nicotinekauwgom en orale pijnstillers maakt - aan voor 5,1 miljard Deense kroon (672 miljoen euro).

Door ook Vectura in te lijven, wil Philip Morris 'onze expertise in inhalering en aerosolisatie gebruiken in aangrenzende gebieden', zegt CEO Jacek Olczak. 'De markt voor inhalatiemedicijnen is groot en groeit snel, met een aanzienlijk potentieel voor uitbreiding naar nieuwe toepassingsgebieden.'

Vectura werd opgericht in 1997 en ontwikkelt onder meer puffers en vernevelaars voor geneesmiddelenproducenten. Momenteel werken er meer dan 200 wetenschappers.

