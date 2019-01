Synthetische diamant gooit sector overhoop: '2019 wordt een sleuteljaar'

Tot een halfjaar geleden was synthetische diamant amper een issue", zegt Margaux Donckier, de woordvoerder van de Antwerpse sectorfederatie Antwerp World Diamond Centre (AWDC). Dat veranderde nadat De Beers, een naam als een klok in de diamantwereld, vorig jaar zijn eigen labodiamant begon te maken onder de naam Lightbox. Een serieuze ommezwaai, want tot dan wilde De Beers niets weten van synthetische diamant. En al gaat het voorlopig enkel over stenen in het wat goedkopere segment, toch is de onrust groot.

...