Sylvie Van den Broeck, CEO van Manna Foods, is de tweede genomineerde voor de Manager van het Jaar.

Drie vragen aan Sylvie Van den Broeck

Hoe positioneert een kleine familiale sauzenmaker zich tegenover mastodonten zoals Bertoli en Heinz?

"Wij weten wat de Belgische consument wil. Wij maken zot lekkere sauzen van bij ons. Multinationals maken vaak één recept voor alle landen. Mijn vader heeft dertig jaar geleden als eerste een bolognaisesaus gelanceerd. Daarmee zijn we nog altijd de marktleider. Ze bevat veel vlees, ze is een tikkeltje pikant en heeft een frisse tomatensmaak. De smaken in onze buurlanden zijn heel verschillend. België is een land met een enorm aanbod aan pasta- en bolognaisesauzen."

Hoe was het om op uw 23ste, fris van de schoolbanken, meteen aan het roer van het familiebedrijf te komen?

"Dat was een moeilijke periode. Het management van toen was wat ingedommeld en rustte te veel op zijn lauweren. Het bedrijf had financiële problemen. Een ommekeer was nodig en ik heb die verantwoordelijkheid op mij genomen. Dat was niet altijd vanzelfsprekend. Jong en onervaren als ik was, moest ik onderhandelen met bankiers over de levensvatbaarheid van onze onderneming. Vanaf 2007 schreven we opnieuw winstcijfers, maar de organisatie stond nog niet op punt. Voor een sterkere professionalisering bouwde ik een managementteam rondom mij. En we legden veel meer de focus op de export. Europa is belangrijk, maar ook Afrika en Azië."

Toch blijft de winst achter op de omzetgroei. Terwijl de omzet de voorbije vijf jaar van 28 naar 44 miljoen euro klom, daalde de bedrijfswinst van 0,7 naar 0,4 miljoen euro.

"Winst maken is niet ons grootste streefdoel. We keren evenmin dividenden uit (Sylvie Van den Broeck is de eigenaar, samen met haar broer Timothy, nvdr). We willen een bedrijf bouwen dat groter en sterker wordt. We gaan bijvoorbeeld onze fabriek in Schoten moderniseren en uitbreiden. We investeren al onze middelen in de onderneming. Groeien is belangrijker dan veel winst maken."

Wat doet het bedrijf?

Manna Foods is een producent van koude en warme sauzen, met een productievestiging in Schoten en een logistiek centrum en het hoofdkantoor in Wijnegem. In eigen land is Manna de marktleider in kant-en-klare bolognaisesauzen. Die maakt het onder de eigen merknaam en als huismerk voor de winkelketens. Die laatste zijn goed voor 60 procent van de productie. De grondstoffen van al die merken verschillen.

Het markantste feit van het voorbije jaar

De omzet van Manna Foods zal dit jaar, ondanks de coronacrisis, met 5 procent groeien, naar ongeveer 47 miljoen euro. "Tijdens de lockdown zakte de verkoop aan de horeca met de helft. Onze export daalde met een derde. We leveren bijvoorbeeld mayonaise aan alle hotels op het eiland Mauritius. Die zijn nog altijd gesloten. Maar we hebben intussen nieuwe klanten gevonden in het buitenland. En in eigen land draaiden onze productielijnen voor warme sauzen op volle toeren tijdens de lockdown. De consumenten hebben hun kasten wellicht vol met potten bolognaisesaus gestoken."

De belangrijkste uitdaging

"Wij hebben een heel mensgerichte bedrijfscultuur. Het verloop in ons bedrijf is bijzonder klein. Daardoor hebben we heel ervaren werknemers. Tijdens de lockdown schakelden onze werknemers aan de productielijnen van de warme sauzen over van één ploeg naar een tweeploegensysteem. Niemand deed daar moeilijk over. Ze waren blij dat ze sociaal contact konden houden. Dat geeft mij een trots gevoel. Ik kan met dit team een crisis aan."

Vandaar de keuze

Met Sylvie Van den Broeck staat de vierde generatie aan het roer van het familiebedrijf. Ze kwam in 2000 al op haar 23ste in een leidende positie terecht. De sauzenmaker had toen twee verliesjaren achter de rug. Sylvie Van den Broeck zorgde opnieuw voor winst en verzamelde een nieuw managementteam rondom zich. De export groeide onder haar leiding van 5 naar 50 procent van de omzet.

CV 1997-2000: Studie bedrijfsmanagement aan de Karel De Grote Hogeschool Sinds augustus 2000: CEO nv Manna Foods Omzet 2019: 44 miljoen euro Bedrijfswinst 2019: 0,4 miljoen euro Personeel: 120

