Luchtvrachtafhandelaar Swissport opent op Brussels Airport een nieuw centrum voor het transport van farmaceutische producten.

Het farmacentrum op Brucargo, de in Machelen gelegen vrachtafdeling van de luchthaven, zal binnen 'enkele weken' operationeel zijn, zo kondigde Luzius Wirth van Swissport aan. Woensdag vond alvast een plechtige opening plaats, in aanwezigheid van onder anderen minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld).

De nieuwe faciliteit biedt meer dan 3.600 vierkante meter aan opslagruimte, die volledig wordt aangepast aan de temperatuurgevoeligheid van de farmaceutische producten. Zo is er een ruimte van 2.620 vierkante meter beschikbaar voor zendingen die een omgevingstemperatuur tussen de 15 en 25 graden vereisen. De ruimte die Swissport tot nu toe ter beschikking had voor die zendingen, was drie keer kleiner. In de resterende 1.000 vierkante meter wordt de temperatuur tussen de 2 en 8 graden gehouden.

De afhandelaar heeft een 20-jarig leasecontract getekend voor het 'Swissport Pharma Center'. Daarbovenop wordt ook zowat 11 miljoen euro geïnvesteerd in de binneninrichting, met gloednieuwe heftrucks, vrachtweegschalen en speciale koelinstallaties. Swissport maakt zich sterk dat de investeringen voor bijkomende jobs zullen zorgen, al kan daar geen cijfer op gekleefd worden.

'We zijn ervan overtuigd dat deze hub de positie van de regio als 'pharma valley' nog verder zal versterken', zo verklaarde Piet Demunter van Brussels Airport Company. 'We hebben als luchthaven nu al een goede reputatie voor het transport van farmaceutische producten. Dat uit zich ook in de snelle toename van het transport. In de voorbije vier jaar is het volume met meer dan 100 procent toegenomen.'

Ook minister De Croo benadrukte in een kort toespraak het belang van de opening van het nieuwe farmacentrum. 'België is in absolute termen de op een na grootste exporteur van farmaceutica in Europa. Enkel Duitsland exporteert nog meer, maar dat land is van een geheel andere omvang.'

De opstart van het farmacentrum maakt deel uit van een groter renovatieproject, waarbij in verschillende fases 25.000 vierkante meter aan magazijnruimte gerenoveerd wordt. De volledige operatie moet in 2021 worden afgerond.