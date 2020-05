Swissport België, de grootste afhandelaar van passagiersvliegtuigen op Brussels Airport, staat op de rand van de afgrond. Dat meldt De Tijd donderdag.

Het coronavirus heeft de cash­positie van het bedrijf volgens De Tijd fors aangetast. De inkomsten zijn opgedroogd sinds het luchtverkeer midden maart stilviel. Samen met de enorme verliezen die Swissport België de voorbije jaren in Zaventem opstapelde, maakt dat de financiële situatie van het bedrijf erg precair.

Swissport vroeg de federale regering, net als zijn kleinere concurrent Aviapartner, staatssteun om de coronacrisis te overleven. Het zou gaan om 20 à 30 miljoen euro. De federale regering en het luchthavenbestuur kregen in maart te horen dat Swissport op omvallen stond. Niet veel later bezorgde de Zwitserse groep Swissport haar Belgische dochter onverwacht financiële garanties. Dat geeft het bedrijf zuurstof tot eind juni.

In april landde een nieuwe CEO in Brussel. De ervaren Franse herstructureringsmanager Thierry Miremont krijgt acht weken om een ommekeer te bewerkstelligen. Volgens de krant werkt het luchthavenbestuur aan een noodplan voor het geval Swissport verdwijnt van de tarmac. Zo zou Brussels Airport via een onderaannemer de afhandeling tijdelijk zelf in handen kunnen nemen. De toekomst van de 1.400 werknemers van Swissport is daarbij onduidelijk.

