Het Amerikaanse supermarktconcern Walmart heeft de omzet via het internet in de Verenigde Staten in het afgelopen coronakwartaal bijna verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. Walmart kon profiteren van het gehamster van levensmiddelen en huishoudelijke producten als reactie op het dreigende coronavirus.

Alles samengeteld, verkocht Walmart in het tweede kwartaal voor bijna 138 miljard dollar producten en diensten. Dat is ongeveer 6 procent meer dan in het tweede kwartaal vorig jaar, ondanks het feit dat de onlinewinkel Flipkart in India op last van de overheid zijn activiteiten tijdelijk moest staken. Ook in landen in Afrika en Centraal-Amerika kampte Walmart met tijdelijke sluitingen van activiteiten.

In de VS steeg de omzet uit e-commerce met 97 procent. Amerikaanse consumenten verzilverden in het tweede kwartaal namelijk massaal de door de overheid gelanceerde stimulus-cheques en bestelden alles, van elektronica en speelgoed tot voedingswaren, om thuis te schuilen voor de uitdijende corona-pandemie.

Winst

De operationele winst steeg met 8,5 procent tot 6,1 miljard dollar, De nettowinst nam met bijna 80 procent toe tot 6,5 miljard dollar, tegenover 3,7 miljard dollar een jaar eerder.

De nettowinst werd extra vooruit geholpen door een grote bate in verband met de investering in het Chinese webwinkelbedrijf JD.com. Daartegenover stonden extra kosten om Walmart door de virusuitbraak te loodsen. De onlineactiviteiten in de VS waren afgelopen periode ook nog steeds verlieslatend, zegt Walmart. Maar volgens het concern lukte het onder meer dankzij de verkoopsprint wel om het verlies hier flink terug te dringen.

Onzekerheid

De supermarktreus heeft geen financiële prognoses uitgesproken voor de tweede helft van het jaar. Dat komt door de grote onzekerheid die rond de virusuitbraak hangt. Ook is er nog geen duidelijkheid over nieuwe crisissteun van de Amerikaanse overheid. Dat laatste kan erg van invloed zijn op het winkelgedrag van Amerikanen.

Walmart beheert in totaal ongeveer 11.500 winkels en stelt meer dan 2,2 miljoen mensen te werk. Sinds het begin van de pandemie haalde het concern 400.000 extra werkkrachten binnen in de VS. Het ging daarbij voornamelijk pm tijdelijke banen. Halfweg juli besliste de supermarktketen ook om het dragen van een mondmasker in alle winkels in de VS te verplichten, een duidelijk standpunt over een omstreden maatregel in de VS.

